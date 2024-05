Colantuono: Ultima da allenatore? Discuterò con la società

Colantuono ha ribadito di essere un tesserato della Società e di conoscere il suo futuro professionale. Il trainer romano al termine dell’ultimo match disputato in massima serie contro il Milan ha così commentato: “Loro sono partiti con veemenza e ci ha sorpreso nonostante le loro immense capacità. Siamo stati bravi nel ricompattarci e nel secondo tempo siamo riusciti in questa rimonta. Non cambierà nulla questo pareggio ma finiamo con professionalità. Come avevo chiesto alla squadra, bisognava mettere in campo rispetto per la maglia, per la tifoseria e per la società. Lo abbiamo sempre fatto nonostante le motivazioni che era difficile tirare fuori.

Simy? Ha fatto una doppietta e si è rilanciato. Ha qualità importanti che possono essere sfruttate. Poi ci sono tanti giovani che abbiamo lanciato e che possono giocare in varie squadre. Penso a Tchaouna, calciatore che ha un grandissimo potenziale e che chi prenderà farà un affare. La società sta lavorando per la prossima stagione. Salerno è una piazza che può ambire ad un eventuale ritorno perché ha la possibilità di farlo. La retrocessione può succedere. L’importante è ricompattarsi con tutte le componenti e rimettersi in gioco.

Ruolo? Non devo attendere niente. Ho un ruolo nella società, mi è stato chiesto di avere questa chance e mi sono messo a disposizione. Già so quale sarà il mio incarico se le cose dovessero rimanere invariate. Ora serve ragionare su cosa è stato e poi ricompattarsi. Ultima da allenatore? Probabilmente sì ma discuterò con la società”.