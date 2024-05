Colantuono: Compromessa gara nel primo tempo

Amareggiato a fine gara ai microfoni di Dazn il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono: “Sorpresi per la veemenza del Verona. Ci siamo compromessi la gara nel primo tempo. Abbiamo provato a cambiare nella ripresa ma senza successo. Dispiace per i tifosi, i bimbi, la coreografia. E’ un’annata maledetta. Non è facile preparare la settimana e trovare le motivazioni. Qualcosa di buono avevamo fatto dal mio avvento, oggi sicuramente no. Primo tempo che non mi è piaciuto proprio. Normale i fischi, pubblico notevole con una scenografia da favola, hanno tutte le ragioni del mondo a contestare. Contento per Fusco, ragazzo giovane ma che si allena con impegno. Ora Milano e poi chiudiamo.”