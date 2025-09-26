Cobolli, esordio vincente a Pechino: Rublev battuto in due set - Le Cronache
Cobolli, esordio vincente a Pechino: Rublev battuto in due set

  • Settembre 26, 2025
(Adnkronos) – Ottima prova di Flavio Cobolli che oggi, venerdì 26 settembre, all'esordio nel torneo Atp di Pechino si è imposto sul russo Andry Rublev. Il 23enne romano, numero 25 del mondo, ha battuto 7-6 (3), 6-3 l'attuale numero 14 al mondo e sesta testa di serie, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set.  Ora al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del mondo, o il mancino statunitense Learner Tien, 52esimo del ranking.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

