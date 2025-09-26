Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, la battaglia di Avella per il sottopasso
Scoperta del MIT: il muco contiene molecole che bloccano l’infezione da Salmonella
Alcaraz non si allena a Tokyo dopo l’infortunio, rischio forfait?
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il ‘Pandoro Gate’
Ultim'ora Nazionale

Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il ‘Pandoro Gate’

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read

(Adnkronos) – Chiara Ferragni torna ufficialmente in prima fila alla Milano Fashion Week, dopo il caso del ‘Pandoro Gate’. Nei giorni scorsi è stata avvistata ai Black Carpet Awards e su qualche front row, e questa mattina l’imprenditrice digitale è stata ospite della passerella di Marco Rambaldi. Occhiali da sole, giacca e stivali di pelle, Ferragni ha applaudito soddisfatta la collezione del giovane stilista bolognese, intitolata ‘Gioia radicale’. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025