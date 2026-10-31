Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Ultim'ora Nazionale

Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari

  • Ottobre 31, 2026
  • 0
  • 74
  • 2 Min Read
Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari

(Adnkronos) –
Un anziano non autosufficiente segregato in casa tra degrado e rifiuti con il conto corrente prosciugato. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civitavecchia che hanno dato ora esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una 32enne di Civitavecchia. La donna è accusata di maltrattamenti contro familiari o conviventi aggravati dalla minorata difesa, abbandono di persone incapaci, frode informatica pluriaggravata e accesso abusivo a sistema informatico.  

Le indagini sono scattate dopo una segnalazione, nel maggio scorso, relativa alle condizioni di un anziano non autosufficiente domiciliato nell’abitazione della donna. Come ricostruiscono i carabinieri, “l’uomo, padre di un conoscente della donna, prematuramente scomparso, era stato accolto nell’alloggio dalla 32enne che ne aveva assunto di fatto la custodia e la cura quotidiana”. Tuttavia i carabinieri hanno trovato una situazione ritenuta di “grave incuria e trascuratezza”: l’anziano, disorientato, aveva “abiti logori mai sostituiti” costretto “a vivere al freddo, senza acqua calda per l’igiene personale” e confinato “in una stanza buia, all’interno di un contesto domestico segnato dalla presenza di rifiuti e deiezioni animali”.  

Secondo l’ipotesi accusatoria, ricostruita dai carabinieri, l’indagata aveva “isolato l’anziano impedendogli visite e contatti telefonici con l’esterno”. Contestualmente, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, “impossessatasi del telefono del defunto figlio sul quale erano memorizzate le credenziali bancarie, la donna ha eseguito ripetuti bonifici istantanei a proprio favore subito dopo l’accredito della pensione della vittima, intascando indebitamente circa 2.500 euro con causali fittizie e senza destinare alcuna somma al sostentamento dell’anziano”. L’autorità giudiziaria ha disposto per la 32enne gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e il braccialetto elettronico. L’anziano, grazie all’interessamento dei servizi sociali del comune, è stato accolto in una struttura idonea.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025