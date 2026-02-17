Cirielli, serve piano concreto per recuperare Sannazzaro

L’incendio che ha interessato il Teatro Sannazaro “rappresenta un duro colpo per la tradizione culturale di Napoli e per tutto il Sud Italia. Il Sannazzaro non e’ soltanto un presidio culturale: e’ un luogo che, per generazioni, ha dato voce ad artisti, compagnie e cittadini, diventando parte integrante dell’anima della citta’”. Lo ha dichiarato lEdmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Sono vicino alle persone coinvolte, ai lavoratori e agli operatori dello spettacolo che in quel teatro hanno costruito percorsi professionali e umani. Per il recupero e la restituzione alla comunita’ del bellissimo Teatro Sannazzaro e’ fondamentale una collaborazione efficace tra Governo, Regione e amministrazioni locali. I teatri storici italiani appartengono alla nostra storia e alla nostra identita’ collettiva: per tutelarli e’ necessario un programma strutturale che coinvolga tutte le istituzioni. La cultura e’ un patrimonio di tutti e Napoli, con la sua straordinaria vivacita’ culturale, merita di rivedere al piu’ presto le luci accese sul palcoscenico del Sannazzaro”, conclude Cirielli.