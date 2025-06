Cirielli, in Campania serve alternanza perchè va malissimo

Anche per una questione di democrazia e trasparenza la Campania ha bisogno di un’alternanza, certamente tra centrodestra e centrosinistra, ma anche un cambio di persone. Poi dal nostro punto di vista, ma anche di quello dei campani, le cose non funzionano e vanno malissimo: la sanità in Campania è maglia nera in Italia, i trasporti sono quello che sono, l’organizzazione complessiva burocratica della Regione non riesce a dare risposte alle imprese, quindi serve sicuramente un cambiamento”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, nel corso della terza edizione della rassegna Capri D’Autore, ideata e curata da Valentina Fontana e promossa da Vis Factor oggi e domani a Capri. A proposito poi della sua candidatura alle prossime regionali, l’esponente di Fratelli d’Italia ha detto: “La mia è stata una messa a disposizione per senso di responsabilità. Sono una persona che ha l’incarico di governo più alto in Campania e vogliamo dimostrare che siamo pronti ad assumerci la responsabilità come centrodestra nella regione. Penso sia stato giusto che il partito mi abbia chiesto la disponibilità, ma ovviamente non ne faccio una questione di vita o di morte o di imposizione agli altri”. Quanto all’ipotesi di una candidatura civica proposta da Forza Italia, Cirielli ha risposto che “è legittimo, siamo in democrazia, ognuno pone in campo le idee che ritiene giuste. Fratelli d’Italia è di gran lunga il primo partito in Campania come in tutta Italia. Nelle regioni Forza Italia ha espresso validi candidati e siamo in grado di farlo anche noi. Sceglieremo il candidato anche in base ai sondaggi e vedremo qual è il candidato migliore per vincere”.