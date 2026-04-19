Cirielli: decisa unità del centrodestra alle comunali a partire da Salerno e Avellino

C’è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di Provincia Avellino e Salerno considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila chiamati al voto.

L’incontro tra il Vice Ministro Edmondo Cirielli e il Segretario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello si è svolto in un clima costruttivo dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma.

C’è un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche che necessità assolutamente di unità anche al livello comunale.

Per questa ragione la riunione oggi stesso sarà allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra.

Sulla regione i due esponenti apicali del centrodestra riconoscono che Fi deve avere la giusta visibilità e responsabilità politca scaturita dal grande risultato ottenuto alle ultime regionali.

Lo ha dichiarato l’On.Edmondo Cirielli Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia