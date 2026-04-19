Centrodestra: c’è l’accordo, Forza Italia con Marenghi

Fumata bianca dall’incontro tra Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello. Forza Italia rientra nel perimetro del centrodestra, nel rispetto classico dell’alleanza che lo stesso Martusciello aveva messo in discussione varando accordi extra coalizione ad Avellino, Salerno, Pagani. Martusciello ha già comunicato ai segretari provinciali che su Avellino il partito converge sui Nargi e a Salerno su Marenghi. Una linea di unità che era stata auspicata nei giorni scorsi dal deputato salernitano Pino Bicchielli
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