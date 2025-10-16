Cirielli a De Luca, io regalo del centrodestra? Lo disse 15 anni fa e vinsi

Botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Campania uscente Vincenzo De Luca e il candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania Edmondo Cirielli sull’osservazione ironica di De Luca circa la candidatura di Cirielli. De Luca aveva detto che “ho gia’ avuto modo di ringraziare il centrodestra per il regalo che ci ha fatto”, riferendosi alla scelta di candidare Cirielli. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul punto a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati nella lista “Cirielli presidente” provenienti dal movimento Sud protagonista, il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli ha osservato: “De Luca lo diceva anche quindici anni fa, quando sono stato candidato a presidente della provincia di Salerno. Partivo da dieci punti sotto e poi sono andato dieci punti sopra”. “Al di la’ di queste battutine che qualificano chi le fa, le persone vanno giudicate anche nel concreto, sui programmi, sulla loro storia, sulla formazione, sull’esperienza, sul curriculum – ha concluso Cirielli -. Ci dobbiamo confrontare sulle cose serie e non sulle battutine. Confrontiamoci sui programmi”.
