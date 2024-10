Cimitero di Salerno, nuovi carrellati di Salerno Pulita

È stata completata, da Salerno Pulita, nel cimitero di Salerno, a Brignano, l’installazione di ulteriori e nuovi carrellati per aiutare i cittadini nel rispetto delle regole della raccolta differenziata anche durante la visita ai propri cari defunti, incentivando sempre di più le buone pratiche di civiltà e del vivere comune. L’intervento ha previsto un incremento di carrellati per la raccolta differenziata all’interno del cimitero di Salerno in un’ottica di decoro in un luogo sacro. Più di 90 postazioni per poco meno di 300 contenitori garantiscono un miglioramento della qualità della raccolta differenziata nell’area cimiteriale. L’introduzione dei nuovi carrellati con la conseguente iniziativa ha preso il via lo scorso maggio e ora, poco prima di due giorni importanti che vedranno maggiore affluenza nell’area cimiteriale (1 e 2 novembre), Salerno Pulita ha aggiunto ulteriori tasselli, dimostrando capacità di “ascolto”, vicinanza ai cittadini ma anche di prevenzione affinchè le buone pratiche possano essere messe in atto da tutti. Proprio l’area del cimitero, in passato, era stata “vittima” di inciviltà da parte di chi non sembra avere a cuore la propria città. E proprio per questo e per evitare che i carrellati vengano utilizzati in modo improprio, verranno mantenute delle postazioni come già in precedenza, ciascuna composta da tre bidoni con coperchi di colore diverso (marrone, giallo e grigio), così come previsto dalla normativa sui criteri ambientali minimi. Il bidone con il coperchio marrone è destinato al conferimento del materiale organico e alle bioplastiche compostabili, quello con il coperchio grigio al non differenziabile e quello con il coperchio giallo al multimateriale (plastica, acciaio, alluminio, cartone da bevanda). Ciascun bidone ha un adesivo che riporta l’elenco degli oggetti che si possono introdurre e quelli che assolutamente non vanno inseriti all’interno. Le postazioni sono posizionate accanto alle fontane, agli incroci dei viali e nelle piazzole proprio per facilitare il loro raggiungimento. I visitatori che devono disfarsi dei rifiuti hanno così la possibilità di differenziarli in maniera corretta al momento del conferimento. Per evitare errori Salerno Pulita raccomanda anche di chiudere sempre i coperchi, il cui colore sarà così d’aiuto al momento del conferimento. “Con questa iniziativa – aveva spiegato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita, all’avvio dell’installazione – riorganizziamo la raccolta nel pio luogo, adeguandola a quanto già avviene sul resto del territorio comunale e dotiamo l’area cimiteriale di nuovi bidoni in sostituzione degli esistenti molti dei quali ormai usurati”. L’invito a tutti i cittadini è non solo di rispettare il corretto conferimento ma anche di evitare di spostare le postazioni, muovendo i carrellati dalla loro posizione. “L’impegno per la raccolta differenziata, i cui risultati hanno ricollocato la nostra città nelle posizioni alte della graduatoria nazionale, non si ferma. Con questo progetto – aveva, invece, commentato l’assessore all’ambiente del ComunMassimiliano Natella – contribuiamo anche a conferire maggiore decoro al cimitero”.