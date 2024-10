Iannone, dissesto idrogeologico altro enorme fallimento De Luca

“D’estate gli incendi e alle prime piogge frane e alluvioni. Il dissesto idrogeologico è un altro tema sul quale dopo dieci anni di governo regionale di De Luca e del Pd raccogliamo un colossale fallimento”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania. “Tantissime aree del nostro territorio sono interessate, appena giunto l’autunno, da spaventose scene figlie della mancata messa in sicurezza e dalla mancata manutenzione – spiega – In particolare vedere la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina flagellate da cascate d’acqua miste a fango e detriti è deprimente. Mentre De Luca e il Pd litigano per questioni di poltrone, questo è quello che patiscono i cittadini”.