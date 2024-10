Michele Albanese, Dg Bcc Monte Pruno premiato a Washington

Si è svolta questa mattina, presso la prestigiosa cornice del Café Milano di Washington, l’11esima edizione del Premio Eccellenza Italiana, un evento che dal 2014 celebra il talento, la creatività e il merito di persone e aziende italiane che si distinguono per innovazione e coraggio.

Il premio, ideato dal giornalista ed Emotional Designer Massimo Lucidi, rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze italiane, con l’obiettivo di rafforzare la presenza culturale, sociale ed economica dell’Italia negli Stati Uniti.

Nel suo intervento, Massimo Lucidi ha dichiarato: “Il premio è per chi crede e per chi lavora con entusiasmo, per chi nonostante le difficoltà e le delusioni sorride al futuro, perché lavora con il prossimo, per il prossimo e per il bene delle proprie comunità. Tanti di questi sono gli italiani in Italia e nel mondo!”.

Le sue parole hanno risuonato con particolare forza in un contesto che riunisce il meglio delle capacità italiane, non solo in ambito imprenditoriale, ma anche culturale e sociale.

Tra le tante personalità premiate anche Michele Albanese, Direttore Generale della Bcc Monte Pruno, insignito del prestigioso riconoscimento per il suo impegno e per il contributo significativo alla crescita del territorio e delle comunità servite dalla Bcc. Il premio gli è stato consegnato dalla Consigliera dell’Ambasciata Italiana a Washington, Michela Carboniero, Coordinatrice dell’attività dell’intera rete consolare negli Stati Uniti, che a nome dell’Ambasciatore ha espresso parole di elogio e di congratulazione per il risultato raggiunto.

A margine dell’evento il Direttore Albanese ha dichiarato:

“Sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento che dedico non solo alla Bcc Monte Pruno, ma a tutti i nostri soci, collaboratori e clienti, che ogni giorno ci permettono di crescere e migliorare. Questo premio rappresenta un importante traguardo per il nostro lavoro, ma anche uno stimolo per continuare a sostenere con convinzione lo sviluppo del territorio e delle sue eccellenze. Credo fermamente che la vera forza di un’azienda risieda nella capacità di guardare al futuro con determinazione e coraggio, valori che da sempre ispirano il nostro operato. Ringrazio di cuore l’organizzazione del Premio Eccellenza Italiana e tutte le persone che, con il loro impegno, rendono possibile questo evento, un vero e proprio ponte tra l’Italia e il mondo”.