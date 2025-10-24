Ciccone: una Campania più forte e più sicura - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Zuottolo (Fi): «Dalla Regione fondi per il futuro della Campania»
Electronic Arts, accordo con Stability AI per sviluppare giochi con l’intelligenza artificiale
Previsioni meteo, il ciclone si allontana: weekend più soleggiato ma con sorprese
Microsoft presenta Mico, l’erede AI di Clippy
Ultimora Campania

Ciccone: una Campania più forte e più sicura

  • Ottobre 24, 2025
  • 0
  • 100
  • 2 Min Read
Ciccone: una Campania più forte e più sicura

Il percorso nel programma di Lello Ciccone prosegue affrontando due temi chiave per la crescita e la credibilità della Campania: infrastrutture moderne e una legalità trasparente. Perché senza collegamenti efficienti e fiducia nelle istituzioni, nessuna Regione può davvero progredire.

Avvocato Ciccone, perché considera i trasporti una priorità strategica per la Campania?

«Perché una Regione che non si collega, non cresce. I trasporti sono la spina dorsale dello sviluppo, e oggi in Campania abbiamo ancora troppe aree isolate, servizi inadeguati e infrastrutture invecchiate. Penso, ad esempio, alla Fondo Valle Sele: una strada fondamentale per collegare aree interne e territori produttivi, ma che necessita di interventi di sicurezza e manutenzione costante. Investire nei collegamenti non è solo una questione di mobilità: significa garantire diritti, sicurezza, lavoro e sviluppo equilibrato tra le province. Non possiamo più permettere che esistano territori di serie A e territori di serie B».

C’è un legame tra trasporti e sicurezza?

«Sì, ed è molto stretto. Le infrastrutture non sono solo vie di comunicazione, ma anche presidi di sicurezza. Penso alle strade provinciali spesso abbandonate o ai collegamenti ferroviari in dismissione: dietro ogni chilometro trascurato c’è una comunità più fragile, meno connessa, più esposta al rischio di isolamento economico e sociale.

La Regione deve garantire la sicurezza delle persone che viaggiano, e lo può fare solo con una pianificazione seria, fondi usati bene e controllo del territorio».

Questo ci porta al tema della legalità e della trasparenza. Quanto è urgente intervenire su questo fronte?

«È fondamentale. Ogni euro pubblico deve essere speso in modo trasparente, tracciabile e giusto. La Campania non può più permettersi sprechi, appalti opachi o procedure farraginose che bloccano i progetti e alimentano sfiducia. Servono controlli veri, non formali, e una gestione dei fondi europei e regionali che premi i territori virtuosi.

La legalità non è un concetto astratto, è un patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. E senza fiducia, non c’è sviluppo».

In sintesi, quindi, infrastrutture e legalità come due pilastri della stessa idea di Regione.

«Esattamente. Una Regione moderna deve essere efficiente nei collegamenti e onesta nella gestione. Collegare, semplificare e garantire: sono le tre parole chiave su cui voglio costruire il mio impegno per la Campania».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013