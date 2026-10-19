Chiese da restaurare, oltre 337mila euro per San Cipriano Picentino e Corleto Monforte

Restauri, risanamento conservativo e messa in sicurezza per luoghi che non sono solo edifici. Sono il cuore delle nostre comunità e custodiscono storia, fede e identità dei nostri territori. Prendersi cura di questo patrimonio significa prendersi cura delle persone che lo vivono ogni giorno.”

Oltre 672 mila euro per quattro chiese della Campania. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 6 milioni di euro per 32 interventi sugli edifici di culto in 12 regioni, nel triennio 2026–2028. La Campania c’è, con quattro interventi: San Cipriano Picentino (SA): Chiesa di San Giovanni Battista e sagrato, 249.300,80 €; Caserta , frazione Sala: Chiesa di San Simeone Profeta, 185.103,35 €; Caiazzo (CE), frazione Cesarano: Chiesa di San Rufo Martire, 150.000 €; C orleto Monforte (SA): Chiesa Madonna del Rosario, 87.930,92 €.

PEZZANO, 249.000 EURO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA

Un finanziamento da 249mila euro per il recupero e la riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista e del relativo sagrato, nella frazione Pezzano di San Cipriano Picentino. A commentare il risultato è la sindaca Sonia Alfano, che esprime soddisfazione per l’inserimento dell’intervento nel piano promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Si tratta di un luogo di culto che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e sociale imprescindibile per Pezzano», sottolinea la prima cittadina. Il finanziamento, spiega Alfano, è stato ottenuto attraverso un dialogo costante con la comunità, i parroci e i tecnici coinvolti nella predisposizione del progetto.

Il risultato assume particolare rilevanza perché, secondo quanto riferito dalla sindaca, sarebbero soltanto quattro gli interventi finanziati in tutta la Campania nell’ambito del piano del MIT. Tra questi figura proprio quello destinato alla chiesa di San Giovanni Battista.

Alfano ha rivolto un ringraziamento al deputato Gianpiero Zinzi, per l’impegno finalizzato a portare le risorse sul territorio, e al ministro Matteo Salvini, per aver accolto le istanze provenienti dall’amministrazione locale e sostenuto il finanziamento dell’opera.

«Non si tratta soltanto di finanziare dei lavori – conclude la sindaca – ma di preservare un luogo che custodisce la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra fede e l’identità stessa della comunità. Quando l’impegno è concreto e la collaborazione è reale, a beneficiarne è l’intero territorio».