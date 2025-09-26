Chi è Lorenzo Mark Finn, il 18enne italiano che ha vinto i Mondiali di ciclismo U23 - Le Cronache
Chi è Lorenzo Mark Finn, il 18enne italiano che ha vinto i Mondiali di ciclismo U23
Chi è Lorenzo Mark Finn, il 18enne italiano che ha vinto i Mondiali di ciclismo U23

  • Settembre 26, 2025
Chi è Lorenzo Mark Finn, il 18enne italiano che ha vinto i Mondiali di ciclismo U23

(Adnkronos) – Era il più giovane a gareggiare in Ruanda, ma questo non l'ha spaventato. L'azzurro Lorenzo Mark Finn ha conquistato l'oro Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport", ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni.  Nato a Genova il 16 dicembre 2006, Lorenzo Finn ha 18 anni, è alto 181 centimetri ed è bilingue. Sua madre Chiara è italiana, il padre Peter è invece inglese, di Sheffield. I suoi genitori sono entrambi ingegneri e Finn si è avvicinato al ciclismo a otto anni, dopo aver praticato calcio e tennis.  La vittoria in Ruanda arriva esattamente dodici mesi dopo l'oro junior a Zurigo, in Svizzera. Ora Finn, maggiorenne, è passato di categoria e ha vinto anche la prova iridata per U23. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

