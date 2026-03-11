CEPI e Federcepicostruzioni entrano in Cilento Autentico DMO

Si rafforza ulteriormente il percorso di crescita di Cilento Autentico DMO. Alla rete della destinazione turistica entrano ufficialmente CEPI, Confederazione Europea delle Piccole Imprese e la Federcepicostruzioni, importanti organizzazioni di rappresentanza del sistema imprenditoriale italiano. CEPI rappresenta a livello nazionale ed europeo il mondo delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo politiche economiche orientate alla competitività del sistema produttivo e alla crescita dell’economia reale. Federcepicostruzioni rappresenta le imprese del settore edilizio e delle costruzioni e conta oltre 10.000 imprese associate in Italia, impegnate nello sviluppo, nell’innovazione e nella sicurezza del comparto. L’adesione delle tre organizzazioni, guidata dal ruolo di CEPI come principale soggetto di rappresentanza delle PMI, rafforza ulteriormente il modello di governance pubblico‑privata su cui si fonda Cilento Autentico DMO, che punta a mettere in rete territori, imprese e associazioni per costruire una strategia integrata di sviluppo turistico. «Abbiamo scelto di aderire a Cilento Autentico DMO – dichiara Rolando Marciano, Presidente nazionale di CEPI – perché crediamo nella necessità di sostenere progetti territoriali capaci di creare valore, occupazione e opportunità di sviluppo per il sistema produttivo locale.» «Le micro, piccole e medie imprese rappresentano la vera spina dorsale dell’economia italiana e il Cilento è un contesto in cui il turismo può diventare un potente moltiplicatore di crescita per l’intero tessuto delle PMI.» In questa cornice si inserisce il contributo specialistico di Federcepicostruzioni, che porta all’interno della DMO il punto di vista e le competenze delle imprese del comparto edilizio e delle costruzioni. «Abbiamo scelto di aderire a Cilento Autentico DMO – spiega Antonio Lombardi, Presidente nazionale di Federcepicostruzioni – perché crediamo fortemente nella necessità di costruire modelli di sviluppo territoriale fondati sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali. Il turismo rappresenta oggi uno dei principali motori economici per molti territori italiani e il Cilento ha tutte le caratteristiche per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento come destinazione turistica di qualità». «L’ingresso di CEPI e di Federcepicostruzioni rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Cilento Autentico DMO – dichiara Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo e di Cilento Autentico DMO – Fin dall’inizio abbiamo immaginato la DMO come una piattaforma aperta capace di mettere insieme amministrazioni locali, operatori turistici, associazioni di categoria e realtà imprenditoriali. Lo sviluppo di una destinazione turistica non riguarda solo il turismo in senso stretto, ma coinvolge l’intero sistema economico del territorio. Per questo l’adesione di una grande organizzazione di rappresentanza delle PMI come CEPI, insieme alla sua federazione di settore Federcepicostruzioni, è un segnale molto importante» Con questa nuova adesione Cilento Autentico DMO continua a rafforzare il proprio modello di governance territoriale, consolidando una rete che coinvolge amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni di rappresentanza con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa di sviluppo turistico per il Cilento.