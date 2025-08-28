Centrodestra: rispunta Sangiuliano, “tiene" Trombetti - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Oltre 400 giorni per una visita in provincia di Salerno, l’ira di Polichetti
Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà il Chelsea e il Psg
Champions, le avversarie dell’Inter: dal Liverpool all’Arsenal, il percorso dei nerazzurri
Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro Real Madrid e Borussia Dortmund
Ultimora Campania

Centrodestra: rispunta Sangiuliano, “tiene” Trombetti

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 150
  • 1 Min Read
Centrodestra: rispunta Sangiuliano, “tiene” Trombetti

Nel borsino elettorale di Fratelli d’Italia salgono le quotazioni di Gennaro Sangiuliano (nella foto). Le indiscrezioni danno l’ex ministro della Cultura come probabile capolista alle Regionali, nella circoscrizione di Napoli. Ma non si esclude un suo ‘salto’ a candidato del centrodestra per Palazzo Santa Lucia.

Sarebbe questo un modo per trovare una quadra complicata, con un rebus candidato di non semplice soluzione. Sangiuliano resta tra i nomi più gettonati nei sondaggi. Tra i civici, è un’attitudine condivisa, ad esempio, con l’ex rettore e assessore Guido Trombetti, ipotesi con più consensi nella competizione virtuale con altri nomi accostati al centrodestra, anch’essi di matrice accademica, come Gianfranco Nicoletti (rettore dell’Università Vanvitelli) e Matteo Lorito (il ‘Magnifico’ della Federico II).

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013