Centrodestra: rispunta Sangiuliano, “tiene” Trombetti

Nel borsino elettorale di Fratelli d’Italia salgono le quotazioni di Gennaro Sangiuliano (nella foto). Le indiscrezioni danno l’ex ministro della Cultura come probabile capolista alle Regionali, nella circoscrizione di Napoli. Ma non si esclude un suo ‘salto’ a candidato del centrodestra per Palazzo Santa Lucia.

Sarebbe questo un modo per trovare una quadra complicata, con un rebus candidato di non semplice soluzione. Sangiuliano resta tra i nomi più gettonati nei sondaggi. Tra i civici, è un’attitudine condivisa, ad esempio, con l’ex rettore e assessore Guido Trombetti, ipotesi con più consensi nella competizione virtuale con altri nomi accostati al centrodestra, anch’essi di matrice accademica, come Gianfranco Nicoletti (rettore dell’Università Vanvitelli) e Matteo Lorito (il ‘Magnifico’ della Federico II).