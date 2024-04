Centri Verrengia: “Salute, Prevenzione e Sport” al Profagri con gli atleti della Power Basket

Si è tenuta al Profagri Salerno la seconda tappa dell’iniziativa “Salute, Prevenzione e Sport”, organizzata dai Centri Verrengia in collaborazione con Hygieia – Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e Power Basket Salerno, in partnership con l’Humanitas Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno. “Salute, Prevenzione e Sport” è un evento itinerante ideato dal professore Domenico Verrengia e dal Direttore Commerciale e Responsabile sviluppo business Carmine Giordano, dedicato alla corretta informazione in ambito sanitario. L’obiettivo è portare la salute tra i banchi di scuola e trasmettere i valori dello sport come parte integrante della crescita dell’individuo. Centinaia di studenti, infatti, hanno avuto l’opportunità di incontrare diversi esperti dei Centri Verrengia e alcuni sportivi della Power Basket Salerno, società sportiva che sta attualmente disputando i Play – In Gold del Campionato di serie B interregionale regalando tantissime soddisfazioni a tutti gli appassionati di basket della città. L’appuntamento tenutosi presso l’Aula Magna del Profagri Salerno ha visto gli interventi di Carmela Santarcangelo, Dirigente Scolastica dell’istituto; Francesco Verrengia, Medico Radiologo e Responsabile Sviluppo Scientifico dei Centri Verrengia; Carmine Parrella, Direttore Generale Power Basket Salerno e Fabio Schiavone, delegato Humanitas Salerno. “Dopo la tappa inaugurale al Convitto Nazionale Tasso di Salerno – ha dichiarato il dott. Verrengia – siamo stati al Profagri Salerno con la stessa energia e con lo stesso intento di diffondere la cultura della prevenzione tra i banchi di scuola. L’impegno, come medico e poi come imprenditore, è di trasmettere una corretta informazione in ambito sanitario. Fin dall’inizio di quest’anno abbiamo moltiplicato gli investimenti in prevenzione, ad esempio, la nostra campagna di prevenzione dell’osteoporosi ha portato nei Centri Verrengia oltre 200 persone provenienti da tutta la Campania. Questo testimonia un forte bisogno di salute. Siamo già al lavoro su nuove campagne di prevenzione, alcune delle quali coinvolgeranno anche il nostro centro fisioterapico Kirocenter. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani studenti che incontriamo è di perseguire stili di vita salutari all’insegna dello sport e di una corretta alimentazione”. “Fare prevenzione è necessario per ciascuno di noi – ha sottolineato la dirigente Santarcangelo – ed è importante che i ragazzi, fin dalla loro giovane età, comincino a farsi portavoce anche in famiglia di quelle che sono le necessarie regole di prevenzione”. “Lo sport – ha affermato il Dirigente Parrella – è un efficace veicolo di prevenzione non solo per il benessere fisico che comporta, ma anche per il coinvolgimento emotivo e mentale. Lo sport, che sia il basket o qualsiasi altra disciplina, permette di prendersi cura della propria salute divertendosi”. Incisive sono state le testimonianze sui valori e sull’importanza dello sport e della corretta alimentazione a cura di Daniel Farabello, Head Coach della Power Basket Salerno e di Mattia Zampa, atleta della Power Basket Salerno, dei nutrizionisti Antonio Cretella e Veronica Roscia e dell’osteopata Gaetano Vuolo.