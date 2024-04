Carfagna: «Scegliamo la qualità delle proposte»

«E’ bello anche vedere così tante persone qui a Salerno, questo mi fa pensare che il partito in città è pronto ad affrontare la sfida delle Europee a testa alta e con una comunità particolarmente affiatata ed entusiasta, solida e radicata e questo lo dobbiamo anche al lavoro svolto quotidianamente da Gigi Casciello e da Antonio D’Alessio». Lo ha dichiarato Mara Carfagna, presidente nazionale di Azione, intervenuta ieri a Salerno per la presentazione de Il Patto, il libro di Carlo Calenda. «Quello che noi cerchiamo di far capire agli elettori – e sappiamo che che ci vorrà tempo per far metabolizzare questo nostro posizionamento politico fondato sulla coerenza – è che noi scegliamo sulla base della qualità dei candidati, sulla base della capacità dei candidati di affrontare e di risolvere le tante problematiche locali, non sulla base della tessera di partito che hanno in tasca ed è quello che facciamo anche a livello nazionale: quando la maggioranza avanza delle proposte che condividiamo, noi votiamo a favore di quelle proposte, come per esempio la stretta sul superbonus, quando invece sono le opposizioni a portare avanti battaglie che condividiamo siamo al fianco delle opposizioni che condividono la nostra battaglia sul salario minimo e sulla sanità – ha dichiarato la deputata salernitana – Noi parliamo di programmi, di idee e di problemi della gente e diciamo che tutto il resto ha un po’ perso la sua ragione d’essere e questo ci spinge a sostenere i candidati che ci convincono». Dalla Carfagna la conferma di una lista per le Europee, «con una scelta difficile ma basata sulla coerenza e una proposta politica chiara». er.no e art.cal.