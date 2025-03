Cavese, un pari che sa di sconfitta

Francesco De Pisapia

CAVESE- ACR MESSINA 3-3

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo (dal 41’st Diarrassouba), Sannipoli, Pezzella, Vitale (dal 1’st Fella), Marchisano (dal 20’st Rossi); Chiricò (dal 26’st Verde), Sorrentino (dal 20’st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Konatè, Evangelisti, Marranzino, Citarella, Barone. All.: Vincenzo Maiuri

ACR MESSINA (4-3-3): Meli; Gyamfi (dal 20’pt Lia), Gelli, Marino, Haveri; Garofalo, Petrucci (dal 28’st Buchel), Crimi (dal 11’st Dell’Aquila); Luciani, Pedicillo, De Sena (dal 28’st Costantino). A disposizione: Curtosi, Tordini, Vicario, Anzelmo, Morichelli. All.: Simone Banchieri.

ARBITRO: sig. Andrea Zanotti di Rimini (Federico Fratello di Latina e Simone Pistarello di Fermo). IV° ufficiale: Gabriele Sciolti di Lecce

MARCATORI: 29′ pt, 13′ st e 16′ st Luciani (M), 5′ st Chiricò (C), 6′ st Fella (C), 12′ st Sannipoli (C)

NOTE: serata con pioggia; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.500 circa (100 i tifosi ospiti). Al 5’st Meli respinge un calcio di rigore a Chiricò (C). Ammoniti: al 5′ pt Crimi (M); al 17′ pt Marino (M); al 25′ pt Vitale (C); al 44′ pt Sannipoli (C); al 10′ st Luciani (M); al 27′ st Fella (C); al 32′ st Vigliotti (C). Angoli 3 a 1 per la Cavese. Recuperi: 4′ pt; 4′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese getta alle ortiache una vittoria dopo essere stata prima sotto, poi brava a ribaltare la gara passando addirittura sul 3-1 ad inizio ripresa; poi follie difensive e due reti subite in tre minuti che regalano un pari ad Messina tutt’altro che rassegnato in campo. Mister Maiuri ancora una volta rivoluziona la formazione che aveva ben figurato a Potenza. Out Fornito e Piana, rientra Peretti al centro della difesa e Sannipoli dal primo minuto a centrocampo: in avanti l’inedita coppia Chiricò-Sorrentino. Tra le fila giallo rosse, oltre agli squalificati Dumbravanu e Kaprikas, ci sono anche le indisponibilità di Ingrosso e Chiarella e mister Banchieri rinuncia al suo modulo optando per un inedito 4-3-3 con Buchel e Costantino inizialmente in panchina. Il Messina sorprende la Cavese con un atteggiamento aggressivo e spregiudicato ed infatti si rende subito pericoloso. Al 4’ infatti Boffelli si supera con un colpo di reni complice una deviazione di Peretti sul tiro di Luciani dall’out destro. Poi s’infortuna Gyamfy tra i peloritani ed al suo posto entra l’ex Lia. Pericolosissimi i siciliani cinque minuti dopo con un taglio dalla destra di Haveri che non trova la deviazione vincente sottomisura degli avanti giallo rossi. Risponde la Cavese con una ripartenza di Chiricò che taglia per Vitale che si allunga troppo il pallone ed il portiere Meli in uscita bassa riesce a fermarlo. Gli ospiti passano in vantaggio con merito al minuto 29’. Il neo entrato Lia dalla destra pesca la testa di Luciani che gira quasi imparabilmente sulla destra di Boffelli a mezz’altezza. Insistono ancora gli ospiti al minuto 31’ con un tiro cross dalla destra di Garofalo che si perde però sul fondo da parte opposta. I blufoncè ci provano con Pezzella al 35’ con un’ azione personale e con il destro dal limite dell’area di rigore sfiora di poco la trasversale. Poi sul finale di tempo il Messina sfiora il raddoppio con Luciani che dopo essersi visto respingere la prima conclusione ad un metro dalla linea di porta da Peretti, calcia troppo alto sulla respinta.

Ad inizio ripresa subito un cambio tra le fila metelliane: dentro Fella per Vitale e subito la Cavese usufruisce di un calcio di rigore per un fallo di Luciani su Loreto. Meli respinge il tiro di Chiricò dagli undici metri ma l’attaccante è lesto nel ribadire in rete. Il tempo di battere a centrocampo e la Cavese s’impossessa della palla e dalla sinistra Fella si accentra e lascia partire un destro angolatissimo. Al 57’ la Cavese trova addirittura il tris: Marchisano fa un ottimo lavoro a sinistra mandando fuori tempo Lia e crossa al centro dove Sannipoli di testa batte il portiere. Partita chiusa? Per nulla perchè i metelliani si complicano la vita e si fanno trovare impreparati: Luciani prima si vede respingere il tiro da Boffelli che però non trattiene e per il numero diciotto è un gioco da ragazzi ribattere in rete. Tre minuti dopo ancora Luciani sfonda a destra ed una volta in area batte di destro nell’angolo Boffelli. La Cavese prova a reagire e reclama un altro penalty per un fallo di Marino. Al 66’ Pezzella ci prova con un rasoterra dalla distanza ma Meli para in due tempi. Al 75’ Lia mette una pezza ad un diagonale di Vigliotti deviando in angolo. Poi le squadre con il terreno pesante non riescono più ad essere incisive. Finisce con qualche fischio per un successo che i metelliani hanno dilapidato essendo riusciti addirittura a passare sul doppio vantaggio. Con la classifica stravolta oggi dall’esclusione della Turris, la salvezza però sembra quasi essere stata raggiunta.