Salernitana Cavese

Cavese, Prosperi punta su gli ex Fella e Orlando

  • Ottobre 4, 2025
Cavese, Prosperi punta su gli ex Fella e Orlando

Con la vittoria di Monopoli (0-2), mister Fabio Prosperi ha scacciato i fantasmi dell’esonero che avevano iniziato ad aleggiare dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Potenza e un avvio di stagione senza successi nelle prime sei giornate. Il risultato ottenuto in Puglia ha rinsaldato la posizione dell’allenatore e confermato la fiducia della società, convinta dalla qualità delle prestazioni offerte dai metelliani, anche se spesso poco premiate dal punteggio.

Domani, nella sfida all’Arechi contro la Salernitana, Prosperi è pronto a rilanciare dal primo minuto Giuseppe Fella. Per l’attaccante sarà una gara dal sapore particolare: sotto contratto con i granata dal 2020 al 2022, non ha mai avuto l’occasione di indossare la maglia in partite ufficiali. Dopo i problemi fisici che lo avevano frenato, Fella dovrebbe tornare titolare al fianco di Francesco Orlando, altro ex con un passato breve a Salerno (7 presenze nel 2017), alle spalle del centravanti. In pole c’è Sorrentino, reduce dal gol a Monopoli, mentre Guida – classe 2002 cresciuto nel vivaio granata – potrebbe partire dalla panchina.

Il modulo sarà il consueto 3-4-3: Boffelli tra i pali; Loreto, Evangelisti e Cionek in difesa; Macchi e Diarrassoubà sulle fasce, Fornito e Munari in mediana; in avanti il tridente Orlando-Fella con Sorrentino o Guida a completare il reparto.

Dalla panchina partiranno altri ex Salernitana, cresciuti nel vivaio: Gerardo Fusco, Francesco Nunziata e Angelo Guida.

