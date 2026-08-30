Nocera Inferiore. Ordigno esploso in via Matteotti, 2 condanne

Nocera Inferiore. Ordigno esploso in via Matteotti,Nocera Inferiore. Condanna definitiva per violenza privata a carico di due imputati che scontano 4 e 2 anni. È la vicenda della bomba esplosa davanti al bar Teca a Nocera Inferiore: accusa riqualificata (anzichè estorsione). Sanzioni per Michele Cuomo (4 anni) e Domenico Rese (2 anni). Non avevano piazzato l’ordigno davanti all’ ingresso del Bar Teca a Nocera Inferiore né sarebbero stati autori di un’estorsione. In primo grado erano stati assolti Stefano Gambardella e Pasquale De Prisco di Scafati. Quell’ordigno, secondo l’accusa, sarebbe stato fatto esplodere per intimidire a desistere dall’apertura di un bar-distributore automatico, per ragioni di concorrenza (vicina a Cuomo) perché avrebbe avuto prezzi troppo bassi. La bomba carta fu fatta esplodere di notte davanti al Bar Teca , rivendita di snack e bibite attraverso distributori automatici, in via Matteotti, a pochi metri dall’incrocio con via Citarella e a 300 metri dal Comune. Danni seri erano stati causati alla struttura che si era affermata sul mercato per la competitività dei prezzi della merce in vendita, tanto da richiamare, a tutte le ore del giorno e della notte, tantissimi giovani. Lo spazio antistante al negozio, sotto i portici del palazzo, era diventato un punto di ritrovo e di aggregazione per tanti ragazzi. Tra le piste seguite fu subito quella di un chiaro segnale da parte di concorrenti. Acquisiti i filmati delle diverse telecamere presenti all’interno e all’esterno del locale, dopo tempo i carabinieri avevamo chiuso il cerchio nei confronti di Michele Cuomo e i suoi complic. Per quella vicenda, ridimensionata dalle sentenze, sono stati condannati Michele Cuomo e Domenico Rese come deciso dalla Corte d’Appello e confermato dalla Cassazione.
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco