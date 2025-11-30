Cavese, crolla alla distanza a Caserta

Francesco De Pisapia

CASERTANA-CAVESE 3-1

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Kontek (dal 44’st Heinz), Rocchi, Bacchetti; Llano (dal 29’st Oukhadda), Proia (dal 20’st Casarotto), Pezzella, Toscano (dal 44’st Di Tommaso), Liotti; Vano, Kallon (dal 29’st Leone). A disposizione: Merolla, Vilardi, Falasca, Galletta, Bentivegna, Arzillo. All.: Federico Coppitelli

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani (dal 42’st Evangelisti), Cionek, Nunziata (dal 32’st Guida); Amerighi, Awua (dal 42’st Barone), Munari, Loreto; Orlando (dal 11’st Fella), Sorrentino (dal 42’st D’Incoronato); Fusco.

A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Pelamatti, Maiolo, Fornito, Bolcano. All.: Fabio Prosperi.

ARBITRO: sig. Abdoulaye Diop di Treviglio (Marco Sicurello di Seregno e Mattia Bettani di Treviglio). IV° ufficiale: Bruno Spina di Barletta. Operatore FVS: Giovanni Ciannarella di Napoli.

MARCATORI: 24′ pt (rig.) Orlando (Cv), 12′ st Llano (Ce), 26′ st Pezzella (Ce), 40′ st Vano (Ce)

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in non perfette condizioni. Spettatori: 2.000 circa (trasferta vietata ai tifosi ospiti). Ammoniti: al 3′ st Awua (Cv); al 5′ st Amerighi (Cv); al 27′ st Luciani (Cv); al 33′ st Toscano (Ce); al 36′ st Bacchetti (Ce). Angoli 6 a 4 per la Cavese. Recuperi: 3′ pt; 5′ st.

CASERTA – Cade al Pinto” di Caserta la Cavese dopo sei risultati utili consecutivi. Dopo un buon primo tempo gli aquilotti, entrati contratti nella ripresa, hanno praticamente concesso campo agli avversari che ne hanno approfittato per ribaltare il match. Falcidiati dagli infortuni (fuori Lamberti, Peretti, Ubaldi, Piana, Natale e Macchi), i metelliani perdono anche Diarrassouba all’ultimo istante per un attacco influenzale notturno e dunque le scelte di mister Prosperi sono obbligate nel suo atipico 3-5-2. Dall’altra parte mister Coppitelli rivoluziona un po’ la formazione che aveva vinto a Potenza con il Sorrento. Fuori Heinz, Leone, Oukhadda e Casarotto e dentro Kontek, Llano, Kallone e l’ex di turno Salvatore Pezzella per il collaudato 3-5-2. Dopo una lunga fase di studio il primo sussulto al 13′ è dei metelliani: Sorrentino imbeccato a sinistra da Munari, serve al centro per la testa di Fusco che impatta bene ma manda oltre la trasversale. Due minuti dopo un pericoloso traversone di Orlando dalla sinistra non trova nessun attaccante sottomisura al tap-in vincente e l’azione sfuma. Al 18′ Boffelli rallenta l’uscita su Kallon e per poco l’attaccante del Sierra Leone non beffa il portiere che blocca accartocciandosi. La Cavese riesce a contenere gli avversari che dopo il pressing iniziale che non consentivano la costruzione del gioco ai metelliani rallentano i ritmi. Al 27′ ingenuità di Pezzella che stende Loreto all’interno dell’area di rigore e per l’arbitro è calcio di rigore (confermato all’FVS). Dal dischetto De Lucia intuisce ma non ci arriva ed Orlando porta in vantaggio gli aquilotti. Nemmeno tre minuti e la Casertana reclama un penalty per un fallo con il braccio di Nunziata in area ma l’arbitro all’Fvs non concede e così i falchetti bruciano le due chiamate all’Fvs. La reazione dei rossu-blù arriva sul finale di primo tempo. Munari commette fallo Llano. Punizione a rientrare di Pezzella e Kallon con il destro centra la traversa e sulla ribattuta Proia di testa manda alto anche se forse in posizione di off-side.

Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e Casertana subito in avanti e Toscano al 49′ ci prova dai venticinque metri circa mandando quasi all’incrocio. La pressione costringe i metelliani al fallo e a collezionare due cartellini gialli nei primi cinque minuti della ripresa. Mister Prosperi effettua un cambio al minuto cinquantasei inserendo Orlando per Fella (cambio per ridisegnare il centrocampo), ma la Casertana ne approfitta trovando una retroguardia disattenta e raggiunge il pari. Lancio di Proia e un pallone che viene lasciato colpevolmente andare verso il fondo viene intercettato da Llano che infila con l’aiuto del palo interno il portiere Boffelli. La Cavese c’è e va vicinissima al vantaggio al 64′. Punizione dalla sinistra di Luciani e sottomisura Sorrentino colpisce di testa ma De Lucia si supera d’istinto deviando in corner. Al 68′ su cross dalla sinistra di Liotti, Vano di testa sovrasta Cionek ma spedisce alto. Al 71′ la Casertana completa il sorpasso. Punizione centrale dal vertice dell’area e Pezzella disegna una parabola imprendibile per l’estremo metelliano. La Cavese cambia modulo al 78′ con l’ingresso dell’attaccante Guida per il difensore Nunziata passando ad un 3-4-3 ma la mossa non sortisce gli effetti sperati e così Vano chiude la contesa al minuto 85′. Fa tutto Casarotto a destra consegnando un assist al bacio all’attaccante che deve solo depositare in fondo alla rete. Finisce l’imbattibilità ed ora la testa va al prossimo impegno contro il Benevento.