Cavese Audace, vittoria importante

di Francesco De Pisapia
CAVESE 2 AUDACE CERIGNOLA 2-0
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Lu- ciani, Cionek, Loreto; Diar- rassouba (dal 14’st Ubani), Orlando (dal 14’st Awua), Vi- sconti, Munari (dal 26’st Ma- iolo), Macchi; Fusco (dal 37’st Minaj), Gudjohnsen (dal 26’st Ubaldi). A disposi- zione: Sposito, Fella, Evan- gelisti, Nunziata, Peretti, Yabre, Imparato, Bolcano. All.: Fabio Prosperi. AUDACE CERIGNOLA (3-5- 2): Iliev; Todisco, Ligi (dal 26’st Cocorocchio), Ga- sbarro; Parlato (dal 17’st Bal- labile), Vitale (dal 40’st Ruggiero), Paolucci, Moreso (dal 40’st Iervolino), Russo L.; D’Orazio (dal 40’st Taran- tino), Gambale. A disposi- zione: Russo A., Fares, Martinelli, Di Tommaso, Spaltro, Nanula, Bassino, Cretella, Ianzano, Labranca,. All.: Vincenzo Maiuri
ARBITRO: sig. Edoardo Gianquinto di Parma (Pier- paolo Carella di L’Aquila e Stefano Vito Martinelli di Potenza). IV° ufficiale: Ales- sandro Silvestri di Roma 1. Operatore FVS: Pierpaolo Vitale di Salerno.
MARCATORI: 6′ st Munari, 21′ st Macchi
NOTE: pomeriggio nuvo- loso; terreno di gioco in buone condizioni. Conse- gnata al calciatore della Ca-
CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese riscatta in pieno la brutta prestazione di Trapani e raccoglie tre punti fondamentali per risalire la classifica. Dopo un primo tempo timido, nella ripresa i metelliani grazie ai gol di Munari e Macchi hanno le- gittimato la vittoria. Mister Prosperi conferma il 3-5-2 con il rientrante Cionek al centro della difesa e Gud- johnsen in avanti dal primo minuto ad affiancare Fusco. Mister Maiuri, ex di turno e applaudito calorosamente da tutto lo stadio, conferma il suo classico modulo 3-5-2 con soli due cambi rispetto all’ultima gara: in difesa c’è Ligi per Martinelli mentre a centrocampo Moreso viene preferito a Cretella. Primo tempo che regala zero emo- zioni. Ritmi blandi e squa- dre fin troppo guardinghe che fanno pressing alto sulle costruzioni del gioco dal basso. Al 4′ Fusco spreca incredibilmente una buona occasione quando, scattato sul filo del fuorigioco, ciabatta la conclusione spe- dendola addirittura tra i piedi del portiere. Al 16′ Russo dalla sinistra prova il tiro che viene smorzato da un difensore e Boffelli para senza problemi. Un minuto dopo da angolo di Luciani, Gudjohnsen colpisce di testa spedendo sul fondo. Al 24′ la Cavese ricorre all’FVS per un fallo di Gambale su Cionek ma l’arbitro non rav- vede nulla. Alla mezz’ora su un pallone recuperato da Diarrassouba quasi sul fondo a destra, l’ivoriano serve all’indietro l’accor- rente Luciani che mette al centro dove Gudjohnsen in girata manda la palla poco sopra la trasversale. Poi non accade più nulla di rile- vante.
Nella seconda frazione di gioco nessun cambio da ambo le parti e subito ci provano i pugliesi con Par- lato dalla lunghissima di- stanza ma Boffelli blocca centralmente. Poi i metel- liani al primo vero affondo della ripresa passano in vantaggio. Minuto 51′ ed una palla recuperata sulla sini- stra da Loreto trova il varco giusto per l’inserimento di Munari che vince un con- trasto e da posizione defi- lata fa esplodere il destro che s’insacca a mezz’altezza alla sinistra di Iliev. Pren- dono coraggio gli aquilotti con la rete che li sblocca mentalmente e poi grazie al doppio cambio con gli in- gressi di Awua e Ubani la Cavese trova addirittura il raddoppio dopo un quarto d’ora. É proprio il neo en- trato Awua che recupera un pallone e serve Visconti che fa ripartire la squadra; poi il passaggio a Fusco che serve in area Macchi che con il piatto destro fa passare il pallone sotto le gambe del portiere in uscita. La rispo- sta degli ospiti è tutta in una punizione debole al 75′ di D’Orazio che Boffelli para senza intoppi. Poi girandola di cambi che giovano più alla Cavese che ai pugliesi che accusano l’uno due e non riescono mai ad essere pericolosi. La Cavese, oltre a gestire e controllare la gara spreca due situazioni favo- revoli con l’ultima clamo- rosa con Ubaldi che in pieno recupero calcia maldestra- mente sul fondo in piena area di rigore. Termina con l’applauso del pubblico ai calciatori, ma non c’è tempo di gustarsi la vittoria però perchè all’orizzonte c’è già da pensare alla gara infra- settimanale in programma a Crotone.