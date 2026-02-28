Cavese Audace, vittoria importante

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese riscatta in pieno la brutta prestazione di Trapani e raccoglie tre punti fondamentali per risalire la classifica. Dopo un primo tempo timido, nella ripresa i metelliani grazie ai gol di Munari e Macchi hanno le- gittimato la vittoria. Mister Prosperi conferma il 3-5-2 con il rientrante Cionek al centro della difesa e Gud- johnsen in avanti dal primo minuto ad affiancare Fusco. Mister Maiuri, ex di turno e applaudito calorosamente da tutto lo stadio, conferma il suo classico modulo 3-5-2 con soli due cambi rispetto all’ultima gara: in difesa c’è Ligi per Martinelli mentre a centrocampo Moreso viene preferito a Cretella. Primo tempo che regala zero emo- zioni. Ritmi blandi e squa- dre fin troppo guardinghe che fanno pressing alto sulle costruzioni del gioco dal basso. Al 4′ Fusco spreca incredibilmente una buona occasione quando, scattato sul filo del fuorigioco, ciabatta la conclusione spe- dendola addirittura tra i piedi del portiere. Al 16′ Russo dalla sinistra prova il tiro che viene smorzato da un difensore e Boffelli para senza problemi. Un minuto dopo da angolo di Luciani, Gudjohnsen colpisce di testa spedendo sul fondo. Al 24′ la Cavese ricorre all’FVS per un fallo di Gambale su Cionek ma l’arbitro non rav- vede nulla. Alla mezz’ora su un pallone recuperato da Diarrassouba quasi sul fondo a destra, l’ivoriano serve all’indietro l’accor- rente Luciani che mette al centro dove Gudjohnsen in girata manda la palla poco sopra la trasversale. Poi non accade più nulla di rile- vante.