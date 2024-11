Cavese, anche il Foggia ko

Francesco De Pisapia

CAVESE-FOGGIA 2-1

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Barba (dal 24’st Rizzo), Peretti, Saio, Loreto; Konatè, Pezzella (dal 33’st Maffei), Vitale; Diarrassouba (dal 33’st Fornito), Vigliotti (dal 15’st Diop), Fella (dal 15’st Citarella). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Marranzino, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Barone. All.: Vincenzo Maiuri

FOGGIA (4-3-2-1): De Lucia; Salines, Parodi, Carillo (dal 28’pt Camigliano), Felicioli (dal 1’st Vezzoni); Mazzocco (dal 27’st Da Riva), Pazienza (dal 33’st Sarr), Gargiulo; Millico, Zunno (dal 33’st Emmausso); Murano. A disposizione: Perina, De Simone, Danzi, Santaniello, Orlando, Ascione, Lannunziata. All.: Antonio Gentile.

ARBITRO: sig. Alessandro Silvestri di Roma 1 (Francesco Tagliaferri di Faenza e Riccardo Leotta di Acireale). IV° ufficiale: Filippo Colaninno di Nola.

MARCATORI: 8′ pt (Aut.) Parodi (Fg), 18′ pt Mazzocco (Fg), 10′ st Saio (C)

NOTE: serata umida; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 30′ pt Felicioli (F); al 2′ st Diarrassouba (C); al 9′ st Camigliano (F); al 10′ st l’allenatore Maiuri (C); al 14′ st Salines (F); al 18′ st Pezzella (C); al 35′ st Murano (F). Angoli 3 a 2 per il Foggia. Recuperi: 3′ pt; 5′ + 1’ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Seconda vittoria consecutiva per i metelliani che affondano il Foggia e si ralanciano in classifica allontanandosi sensibilmente dalle zone calde. Mister Maiuri effettua un mini turn-over lasciando in panchina Maffei, Rizzo e Diop lanciando così dal primo minuto Barba, Diarrassouba e Vigliotti. Squalificato Silvestro tra le fila rosso nere ed infortunati Tascone ed Ercolani, il debuttante tecnico Antonio Gentile si affida ad un 4-3-2-1 con Murano terminale offensivo. Cavese sugli scudi fin dalle prime battute ed azione arrembante già al 2’ minuto. Diarrassouba lancia a destra per Fella che mette al centro con il contagiri per Vitale che sbuca dalle retrovie e al volo manda di un soffio vicino al palo alla sinistra di De Lucia. Centoventi secondi e Pezzella dalla destra a spiovere e Vigliotti manca di un soffio la deviazione di testa sottomisura. La Cavese spinge e trova il vantaggio all’8’ minuto: break sulla trequarti di Diarrassouba che serve Barba il quale serve forte al centro e Parodi nel tentativo di anticipare Fella spedisce nella propria porta. Al 17’ un incontenibile Diarrassouba dalla destra se ne va e dall’interno dell’area di rigore serve un pallone d’oro a Vitale che sbaglia il raddoppio in fotocopia come nei primi minuti. La legge del calcio non scritta “gol sbagliato, gol subito” si materializza di li a poco. Cross di Millico dalla sinistra e di testa Mazzocco prende il tempo ai difensori centrali infilando Boffelli. Al 25’ errore di Konatè con palla in orizzontale intercettata da Murano che si coordina e calcia con Boffelli che devia in angolo. Al 33’ dalla sinistra Loreto pesca in area Vigliotti che la prende con la spalla anzichè di testa spedendo fuori. Al 36’ su angolo di Millico, i rossoneri vanno vicini al vantaggio con Murano che dopo un rimpallo si ritrova la sfera sulla testa ma non riesce ad imprimere la giusta forza e Boffelli blocca la sfera. Ancora Boffeli a respingere al 41’ un destra a giro di Millico dalla distanza. Sul finale Konatè lancia Diarrassouba che riesce a presentarsi quasi a tu per tu con il portiere ma spara a lato. Sessanta secondi e Fella dalla distanza sfiora il palo alla destra del portiere con una conclusione dalla distanza.

Ad inizio ripresa mister Gentile preferisce Vezzoni al già ammonito Felicioli mentre il tecnico Maiuri non effettua cambi. Come nella prima frazione la Cavese cinge d’assedio l’area avversaria. Al 49’ un cross di Loreto dalla sinistra si trasforma quasi in un tiro che sfiora di un soffio il palo dalla parte opposta. Minuto 55’ e metelliani in vantaggio. Diarrassouba si procura una punizione sulla trequarti d’attacco. Pezzella disegna una precisa traiettoria che il difensore Saio di piatto sottomisura scaraventa sotto la traversa. Al 70’ il neo entrato Citarella sradica il pallone a centrocampo ad un avversario e lancia Vitale nel corridoio centrale che scarica un bolide che De Lucia devia in angolo. Ancora il numero 3 tre minuti più tardi e sempre lanciato da Citarella, a tu per tu con l’estremo pugliese, incredibilmente manda fuori. All’83’ Millico dal vertice sinistro centra in pieno la traversa. Tre minuti dopo Maffei pesca sull’out opposto Diop che al volo di destro spedisce fuori. Brivido al 95’ quando Salines da rimessa laterale in area con il sinistro manda fuori. A fine gara ovazione per i gli aquilotti che ha messo in campo tutte le componenti per vincere questa gara dalla grinta alla determinazione.