Cava. Multe annullate, 4 indagati

Accanto a Capaccio, un altro importante comune della provincia, pare stia vivendo una analoga situazione. Parliamo di Cava dei Tirreni, di cui qui s’è raccontato di tutto e di più. Il tam tam delle ultime ore riferisce di quattro informazioni di garanzia ad alti papaveri municipali. Ipotesi di reato sarebbe falso ideologico e peculato relativo ad una multa salata il cui verbale sarebbe scomparso.

anche in questo caso, gli inquirenti immaginano che i soggetti sotto indagine abbiano brigato per la cancellazione di una multa, non stradale stavolta, forse elevata per una violazione di leggi elettorali o qualcosa del genere. Qui non c’è un magistrato coinvolto, almeno che risulti. C’è, però, chi scommette che ci possa essere qualcuno di non meno rilevante.