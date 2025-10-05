Cava. Multe annullate, 4 indagati - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Partiti, Follini: “Sono vivi quando discutono, e anche quando litigano”
‘Che Tempo Che Fa’ riparte, da Richard Gere a Dan Brown gli ospiti di oggi domenica 5 ottobre
Cava. Multe annullate, 4 indagati
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri
Cava dè Tirreni Ultimora

Cava. Multe annullate, 4 indagati

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 88
  • 1 Min Read
Cava. Multe annullate, 4 indagati

Accanto a Capaccio, un altro importante comune della provincia, pare stia vivendo una analoga situazione. Parliamo di Cava dei Tirreni, di cui qui s’è raccontato di tutto e di più. Il tam tam delle ultime ore riferisce di quattro informazioni di garanzia ad alti papaveri municipali. Ipotesi di reato sarebbe falso ideologico e peculato relativo ad una multa salata il cui verbale sarebbe scomparso.

anche in questo caso, gli inquirenti immaginano che i soggetti sotto indagine abbiano brigato per la cancellazione di una multa, non stradale stavolta, forse elevata per una violazione di leggi elettorali o qualcosa del genere. Qui non c’è un magistrato coinvolto, almeno che risulti. C’è, però, chi scommette che ci possa essere qualcuno di non meno rilevante.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Aversana, Iannone: Completata un’opera storica

“Il completamento del terzo lotto dell’Aversana rappresenta un’opera di rilevanza storica

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013