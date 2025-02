cava: A Baldi delega all’agricoltura

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha conferito, nella mattinata di ieri, al Consigliere Germano Baldi, le deleghe per le attività in materia di Polizia Municipale – Protezione Civile – Manutenzione strade – Agricoltura – Gal (Gruppo di Azione Locale) Cava de’ Tirreni Valle dell’Irno. L’incarico è stato assegnato in relazione alla specifica esperienza maturata dal Consigliere Baldi per aver esercitato le stesse funzioni nel ruolo di Assessore. Un incarico che arriva dopo il rimpasto in giunta che ha escluso Baldi dagli assessori, restando in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, come ipotizzato fin da subito dal primo cittadino.