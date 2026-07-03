Catturato in Brasile 60enne cilentano condannato per violenza sessuale

Ricercato in ambito europeo perché condannato con sentenza passata in giudicato per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, un 60enne cilentano è stato rintracciato e arrestato in Brasile. Nei suoi confronti il Servizio di cooperazione Internazionale di Polizia – I Sezione Latitanti di Roma, su indagini del Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Salerno, ha eseguito un mandato di arresto europeo. I fatti contestati al 60enne sarebbero stati commessi tra marzo e maggio del 2017 nella provincia di Salerno. L’uomo, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena complessiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione, si era reso irreperibile all’esecuzione della misura, rifugiandosi in Brasile. Successivamente, grazie all’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento da cui l’indagine ha avuto origine, il latitante è stato individuato e localizzato nel Paese sudamericano, consentendo l’attivazione delle procedure di cooperazione internazionale che hanno portato alla sua cattura.
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