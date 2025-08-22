Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni - Le Cronache
Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni

  • Agosto 22, 2025
Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni

(Adnkronos) –
Un bimbo di due anni è morto oggi, venerdì 22 agosto, dopo essere stato investito da un furgoncino che stava facendo retromarcia nel quartiere Janò, a Catanzaro. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia sfuggito all'attenzione dei genitori uscendo in una piccola stradina nei pressi della sua abitazione e lì sia stato investito mentre il furgone faceva manovra. Il conducente del mezzo si è allontanato senza accorgersi di quanto accaduto. È stato rintracciato poco dopo dalla polizia.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

