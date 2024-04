Castel San Giorgio, parte tesseramento di Forza Italia: presente Martusciello

Ieri a Castel San Giorgio è stato dato il via per il tesseramento di Forza Italia per l’anno 2024. Il tesseramento ha preso il via dall’associazione Agro Azzurri, associazione vicinissima a Forza Italia voluta dalla famiglia Di Leo di Castel San Giorgio che vede impegnati in prima fila Nobile e Gianluigi padre e figlio titolari della Nobile Conserve alimentari. Una piazza della Concordia – già piazza Martiri d’Ungheria – Una piazza gremita al centro della quale troneggiava il gazebo per il tesseramento. Sin dalle prime ore della mattina un andirivieni di persone e personalità, che hanno voluto portare il loro saluto e dare la loro adesione al Partito fondato dal compianto Cav. Silvio Berlusconi che sta continuando ad attrarre nelle sue file tante persone giovani e senior, che condividono appieno le idee e le finalità che il partito stesso intende perseguire. I risultati anche nella Castel San Giorgio per Forza Italia non sono dei minori, infatti in seno all’amministrazione comunale ben tre sono i consiglieri forzisti, il Vive Sindaco Giustina Galluzzo, l’assessore Domenico Sellitto e la consigliera Gilda Tranzillo che nella scorsa consiliatura sempre della stressa compagine civica ha rivestito l’incarico di presidente del consiglio comunale. Oltre ai referenti politici sangiorgesi sono stati presenti tra le figure apicali del partito in Campania e in particolare della provincia di Salerno e dell’Agro Sarnese Nocerino che hanno preso la parola e non fatto mancare il loro saluto il sottosegretario di Strato alle infrastrutture ed ai trasporti Tullio Ferrante, l’europarlamentare e coordinatore regionale di F.I. Fulvio Martusciello, l’On. Guido Milanese, il coordinatore provinciale di Salerno e consigliere comunale della città dell’ippocampo Roberto Celano, Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e Gaetano Montalbano già sindaco del comune di Nocera Superiore, non è mancato anche se telefonico il saluto dell’europarlamentare Lucia Vuolo, impegnata a Verona per il Vinitaly. Gli interventi mirati alla richiesta di voto alle prossime elezioni europee per Forza Italia, onde poter raccogliere maggiori successi ed imporre la larga presenza e la voce del del partito all’europarlamento, il sindaco Aliberti nel suo breve ma forte intervento, ha rimarcato che il voto per Forza Italia dovrà servire non solo per l’Europa, ma in particolare per la Campania al fine di poter scardinare la gestione clientelare imposta dalla amministrazione regionale in carica, che ha ridotto all’osso la sanità ed i trasporti. Nobile Di Leo cofondatore di Agro Azzurri, ha così dichiarato “La presenza di tanti cittadini, giovani e meno giovani, simpatizzanti e politici provenienti da tutto l’Agro Sarnese Nocerino e altre località della nostra provincia, evidenzia l’importanza dell’associazione Agro Azzurri, creata e sostenuta per essere collante polo trainante e cerniera tra tutte le associazioni del nostra territorio, nonché volano per la rinascita e lo sviluppo della nostra terra”. Ci resta da pensare che se i risultati iniziali sono questi per Forza Italia a Castel San Giorgio, alle prossime elezioni europee si vedrà un forte cambiamento politico nello scenario sangiorgese. Giovambattista Rescigno