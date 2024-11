Castel S. Giorgio. Sinergia Comune-Consorzio di Bonifica

Questa mattina il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara ed il vice sindaco Giustina Galluzzo con delega all’Agricoltura hanno tenuto un proficuo incontro presso il Consorzio di Bonifica Integrale Compresorio Sarno per gettare le basi di un Protocollo d’intesa che porterà ad ottenere una serie di benefici per il comparto agricolo con ricadute positive per l’intero territorio.

«La sinergia attivata da tempo con la struttura operativa del Consorzio e con il presidente Rosario D’Angelo ci consentirà di ammodernare ed implementare l’impianto irriguo sul territorio sangiorgese, apportando benefici all’economia del settore ma anche all’Ambiente-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Il protocollo d’intesa prevede anche la realizzazione di un nuovo pozzo in via Pantrice e una serie di interventi sui canali, in particolare sul Canale dei Mulini per

evitare allagamenti e fuoriuscita di acqua.

Un sistema di canali irrigui ben mantenuto garantisce una distribuzione efficiente dell’acqua, riducendo sprechi e perdite. L’acqua è una risorsa limitata e la sua conservazione è essenziale per la sostenibilità ambientale. Il recupero e la manutenzione dei canali irrigui riducono le perdite e promuovono un uso più efficiente delle risorse idriche. Questo è particolarmente importante perchè ogni goccia d’acqua è vitale.

Un ringraziamento al Consorzio e al presidente D’Angelo per la grande operatività e sinergia

che ci consentirà di dare risposte agli agricoltori sangiorgesi ma anche a coloro che risiedono nelle prossimità dei canali»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.