De Luca scaramantico: in aula con un cornetto rosso

«La posizione del Pd è chiara, tutti sanno che non ci sarà un supporto a un terzo mandato e quindi bisogna costruire insieme ciò che offriremo alle prossime elezioni regionali in Campania. Ci sarà una scelta da fare, noi lavoreremo in questa direzione e ci interessa farlo con il partito regionale campano e quella che sarà poi la coalizione». A poche ore dal voto in consiglio regionale sull’ok al terzo mandato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’evento organizzato dal Domani al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra, a Roma ribadisce ancora una volta la sua posizione, e di conseguenza la linea del partito nazionale, confermando che Vincenzo De Luca non sarà il candidato del Pd e che, in sintesi, si dovrà fare un lavoro di coalizione (che a questo punto potrebbe veder dentro anche il Movimento 5 Stelle) per scegliere il nuovo candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania, rischiando di distruggere la coalizione. «Noi siamo pronti a fare questa discussione e chi vuole potrà contribuire ad aiutarci a trovare questa soluzione: c’è una cosa che viene prima del consenso, ed è il buonsenso – ha proseguito Schlein – Se lavoriamo tutti insieme a costruire il “dopo”, con un programma chiaro che valorizzi anche le buone cose che in questi anni di amministrazione in Campania sono state fatte e che punti al futuro, all’innovazione, al cambiamento, a una nuova classe dirigente, in una coalizione articolata, anche in Campania possiamo tornare a vincere». La posizione del partito nazionale però, al di là delle chiacchiere, non sembra essere stata recepita dal regionale che ha votato favorevolmente alla proposta del consigliere regionale di Azione Giuseppe Sommese. Nonostante ciò, la numero uno del Partito Democratico non sembra interessata a prendere provvedimenti: «Non si tratta di espellere, non ci sono nemmeno gli strumenti per fare questo» o «per stracciare tessere», ha detto la Schlein.

De Luca scaramantico. Era tutto sotto controllo ma forse anche il governatore è ben consapevole che i traditori spesso sono dietro l’angolo, soprattutto quando la posta in gioco è molto alta e in politica tutto può essere ribaltato in pochi secondi. Così, ieri si è presentato in consiglio regionale con un corno rosso che ha tenuto in tasca durante la discussione. Prima dell’avvio dei lavori ha scelto la strada del silenzio, poi ha tirato un sospiro di sollievo quando ha constatato che tutto procedeva secondo i piani e che il Pd regionale era con lui e durante Tommaso Pellegrino, consigliere di Italia Viva – che ha detto: «Oggi non si discute, il candidato per la Regione per noi di Italia Viva è Vincenzo De Luca» – ha tirato fuori il suo amato corno rosso, facendo sorridere il consiglio regionale. Dopo la seduta, come neve al sole, il presidente si è sciolto, intrattenendosi con un gruppo di consiglieri regionali. Scambi di battute, racconti di aneddoti e barzellette dal presidente della Regione che, al termine della seduta, per alcuni minuti, “intrattiene” in aula i colleghi di maggioranza, che si lasciando andare a una fragorosa risata.