Castel S. Giorgio e la giornata della legalità

«Questa mattina, insieme agli studenti della Torquato Tasso,con il nostro parroco Don Pasquale Iannone, con gli assessori Antonia Alfano e Domenico Rescigno, con il comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi, abbiamo voluto celebrare una giornata importantissima,istituita con la legge n. 20 dell’8 Marzo 2017-ha affermato il sindaco Paola Lanzara -.

La Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie parla alle nostre coscienze e deve vederci impegnati nell’opera di sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani.

Così stamane ci siamo ritrovati su quello che rappresenta un importante

luogo di memoria, la nostra scala della Legalità, voluta da Giustina Galluzzo e da tutta l’amministrazione nel 2020-ha continuato Paola Lanzara -.

Qui abbiamo ricordato le vittime innocenti, abbracciando idealmente tutti i loro familiari.

La data non è casuale, il 21 marzo è il primo giorno di primavera, scelto in quanto simboleggia sia la rinascita, sia la vita. Ogni 21 marzo, grazie a Libera, devono rinascere anche l’impegno e la determinazione nella lotta all’illegalità.

Un grazie ai nostri studenti, le loro parole piene di speranze ci hanno riempito di orgoglio.

Quello di oggi è sicuramente uno dei più grandi appuntamenti fissi scritti nell’agenda dell’Italia civile e che tutti abbiamo l’obbligo di onorare» – ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.