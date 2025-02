Castel S. Giorgio. Centro per la Famiglia “I Care”

A Castel San Giorgio arrivano l’assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini e Luca Cascone.«Siamo particolarmente orgogliosi, grazie al grande lavoro svolto dall’assessore Antonia Alfano, di poter offrire al nostro territorio questo ulteriore servizio.Il bisogno non è solo economico, per questo al Centro per la Famiglia potranno rivolgersi tutti i nuclei familiari che hanno bisogno di assistenza specializzata. Qui le famiglie troveranno ascolto, conforto e supporto specialistico grazie a progetti personalizzati in base alle loro necessità-ha affermato il sindaco Paola Lanzara. Con l’assessora regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini e con il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della IV Commissione che ringrazio per la presenza e per la vicinanza, ieri mattina abbiamo inaugurato questo nuovo servizio che si rivolge alle famiglie ed ai loro bambini. Un grazie di cuore al caro don Rocco Aliberti per la benedizione dei locali e per le belle parole spese.Il Centro si trova all’interno della struttura di via Giuseppe Garibaldi a Lanzara, dove sorge il Polo per i servizi Sociali intitolato alla memoria di Caterina Alfano. Il Centro per la Famiglia si affianca al micro nido Giancarlo Siani, alla sede del Banco Alimentare e a quella del Forum dei Giovani. I Care, letteralmemte Ho a cuore, mi prendo cura, è un progetto pensato per dare risposte alle famiglie.È uno spazio aperto a bambini e genitori, un luogo di socializzazione, sostegno, consulenza e formazione. Un grazie va anche alleprofessioniste del Centro, attente ai bisogni e alle richieste delle famiglie. Siamo certi che faranno un ottimo lavoro»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.