Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: "Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Chi è l’attentatore di Cracovia: il 24enne in tuta mimetica sparava con un fucile Manuela Moreno, la confessione a Ballando: “Ho buttato l’abito da sposa del matrimonio mai celebrato” Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo Gp Brasile, pole position di Norris davanti ad Antonelli: la griglia di partenza a Interlagos Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: “Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito” Spari nel centro di Cracovia, un turista italiano: “Sono salvo per miracolo” Superenalotto, numeri combinazione vincente 7 novembre: 95mila euro ai 5 Alanis Morissette fa coming out: “Sono pansessuale” Israele, Herzog affiderà domani a Eisenkot il compito di formare il prossimo governo Trump, l’ultima idea: “Voglio Dana White portavoce della Casa Bianca” Attentato a Cracovia, in piazza anche studenti italiani: tutti in salvo Francia, Manuel Bompard (Lfi): “La Nouvelle France è quello di cui ha bisogno ora il Paese” Chi è l’attentatore di Cracovia: il 24enne in tuta mimetica sparava con un fucile Manuela Moreno, la confessione a Ballando: “Ho buttato l’abito da sposa del matrimonio mai celebrato” Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo Gp Brasile, pole position di Norris davanti ad Antonelli: la griglia di partenza a Interlagos Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: “Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito” Spari nel centro di Cracovia, un turista italiano: “Sono salvo per miracolo” Superenalotto, numeri combinazione vincente 7 novembre: 95mila euro ai 5 Alanis Morissette fa coming out: “Sono pansessuale” Israele, Herzog affiderà domani a Eisenkot il compito di formare il prossimo governo Trump, l’ultima idea: “Voglio Dana White portavoce della Casa Bianca” Attentato a Cracovia, in piazza anche studenti italiani: tutti in salvo Francia, Manuel Bompard (Lfi): “La Nouvelle France è quello di cui ha bisogno ora il Paese”
Ultim'ora Nazionale

Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: “Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito”

  • Novembre 7, 2026
  • 0
  • 98
  • 2 Min Read
Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: “Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito”

(Adnkronos) – Milly Carlucci apre la puntata di Ballando con le stelle tornando sulla polemica che ha coinvolto Alberto Ravagnani dopo l’intervista a BellaMa’, programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. La conduttrice ha sottolineato in apertura il clima di “fiducia” e di “rispetto” che caratterizza il rapporto tra il team del programma e i concorrenti, ringraziando poi il cast per il successo della trasmissione. 

“Un successo che nasce dal loro lavoro e dal rapporto di fiducia che c’è tra concorrenti e gruppo autorale. Si fidano di noi quando arrivano qui in diretta e magari si trovano in difficoltà davanti alla giuria, che ha il compito di stanarli. Ma soprattutto si fidano quando ci raccontano di loro stessi. Ognuno sa che il proprio racconto è personale e libero, avviene nel più profondo rispetto della propria individualità, senza mai nessuna forzatura, in un clima di grande fiducia e accoglienza”.  

Poi fa riferimento direttamente alla vicenda che ha coinvolto l’ex prete: “Per questo siamo una grande famiglia, così stretta e unita. Quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l’intera famiglia. Questo è quello che abbiamo provato questa settimana. È il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto, non pubblicamente, ma gli abbiamo dato un abbraccio con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”. Infine, la conduttrice ha ribadito i valori che da sempre contraddistinguono il programma: “Continuiamo per questa strada, nel segno del rispetto, dell’educazione, dell’accoglienza e dell’affetto”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025