Caso Garlasco, "padre Andrea Sempio indagato per corruzione" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

AdSP Mtcss, approvato bilancio previsione 2026
Israele: “Consegnati resti di due ostaggi”. Netanyahu: “Se forze straniere non disarmano Hamas, lo faremo noi”
Emoglobinopatie, le 10 priorità per una gestione equa ed efficace
Caso Garlasco, “padre Andrea Sempio indagato per corruzione”
Ultim'ora Nazionale

Caso Garlasco, “padre Andrea Sempio indagato per corruzione”

  • Ottobre 30, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Caso Garlasco, “padre Andrea Sempio indagato per corruzione”

(Adnkronos) – ''Ancora novità sul caso Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione''. E' quanto si legge sui canali social del Tg1.  Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025