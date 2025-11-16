Cascone (A Testa Alta): Successi e sfide per il futuro

Dieci Anni di Lavoro: Successi e sfide per il futuro” il titolo dell’incontro che ha visto impegnato ieri, insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il consigliere regionale uscente Luca Cascone candidato alle prossime elezioni regionali nella Lista A Testa Alta con Roberto Fico Presidente. Un momento di confronto pubblico che ha visto una calorosa e partecipata affluenza di sostenitori di tutta la lista nata nel segno della continuità del progetto politico del governatore uscente, con la partecipazione di tutti i suoi candidati – oltre a Luca Cascone, Rosa Lampasona, Francesca Napoli, Lucia Pagano, Filomena Rosamilia, Giosi Tortora, Donato Alonzo, Gerardo Pagano, Nunzio Senatore – per riflettere sulle sfide regionali dei prossimi mesi. Un’occasione anzitutto per ripercorrere i risultati raggiunti, dai trasporti alla sanità, arricchito dalle testimonianze di alcuni studenti e imprenditori che hanno accolto l’invito a raccontare la loro esperienza e percezione dei grandi passi fatti dal territorio grazie ai dieci anni di governo De Luca. “Queste testimonianze sono il frutto di un percorso che abbiamo fatto in questi anni e di questa campagna elettorale dove sto riscontrando l’apprezzamento di tante persone per il lavoro che abbiamo fatto – ha spiegato Luca Cascone – e molti imprenditori oggi raccontano di una percezione diversa della nostra regione nel resto di Italia dove oggi sanno che in Campania le cose si fanno e si fanno bene. Quando raccontiamo il lavoro fatto non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti dieci anni fa quando la Campania era per tutti solo la terra dei fuochi e di Gomorra. Oggi possiamo dire che la nostra regione è a testa alta in ogni settore perché la giunta De Luca ha ridato dignità alla Campania e ai campani. Le altre regioni ci copiano iniziative come la campagna abbonamenti gratuiti al tpl per gli studenti che abbiamo messo in piedi sin dal 2016. Nei trasporti, come in tanti altri settori, abbiamo messo in campo uno sforzo immane partendo da meno dieci: avevamo sei aziende fallite, debiti e contenziosi e pian piano abbiamo risanato tutto e investito in treni e bus nuovi. Ci accusano di alcune criticità ancora esistenti, ma è disonestà intellettuale raccontare quello che non va senza raccontare e ricordare la situazione che il presidente De Luca ha trovato dieci anni fa in Regione. Noi siamo consapevoli che bisogna continuare a lavorare per migliorare ancora ma dobbiamo rivendicare che sono stati fatti diciassette passi, portando il livello da meno dieci a sette. L’obiettivo futuro è arrivare a dieci e cercare di essere efficienti in tutti i segmenti. Tutto ciò con un governo ostile, che si appresta a tagliare il Fondo nazionale per i trasporti e perderemo 100 milioni di fondi, stanno tagliano la sanità, e l’autonomia differenziata ci metterà in ginocchio. Sulle aree interne poi il Governo ha fatto un documento programmatico dove parlano di accompagnamento al percorso di spopolamento irreversibile per alcune aree che a loro detta non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza. Un documento fatto per salvare alcune aree interne del nord e per distruggere e abbandonare quelle del sud al loro declino. Noi non ci stiamo e come fatto in questi anni continueremo a sostenere le aree interne con investimenti, fondi e progetti perché i nostri borghi per continuare a vivere hanno bisogno di mobilità, trasporti, sanità, servizi, ma soprattutto di sostegno”. Tanti poi i progetti concreti ripercorsi nel corso dell’incontro, dal piano strade alle infrastrutture al servizio dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, con un’attenzione particolare a quanto fatto per il territorio della provincia di Salerno. “Abbiamo avuto una linea di assoluto rigore e correttezza sul piano regionale e rispettato tutti i territori, dando una mano a tutti – ha ricordato il presidente Vincenzo De Luca – ma abbiamo fatto anche quello che non era stato per decenni: abbiamo difeso la provincia di Salerno perché lo meritava e continueremo a farlo. Dobbiamo difendere questo senso di comunità che abbiamo costruito per la Campania e la dignità che abbiamo conquistato: insieme dobbiamo difendere questo patrimonio che è non solo di attività amministrativa e di risultati, di cantieri aperti, di sanità, di scuola, di ambiente, ma di valori. Sono impegnato moralmente a difendere le cose che abbiamo conquistato. Dovremo difendere la provincia di Salerno con una rappresentanza adeguata e ci aspettiamo per questo un risultato straordinario per la Lista Alta, fatta di donne e uomini che rappresentano i territori e condividono le impostazioni e i valori del lavoro fatto in questi dieci anni”.