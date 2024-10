Pugilato: il paganese La Femina contro Camacho per il titolo europeo

La Femina contro Camacho per il titolo europeo Ebu Silver peso super gallo. Il match di pugilato si terrà . presso il teatro Al Massimo di Palermo domani alle ore 22:30. Ci troviamo alle porte di un importante match europeo, strutturato in 12 riprese, il pugile paganese Vincenzo La Femina è completamente concentrato sul suo obiettivo, dedicando anima e corpo alla sfida contro il peruviano naturalizzato spagnolo Jordan Camacho, campione di Spagna finora imbattuto. A pochi giorni dalla sfida, La Femina racconta questa importante esperienza da affrontare. Ti trovi alle porte del match europeo, come ti senti? «Sono alle porte del titolo europeo silver, mi sento benissimo, mi sono preparato al meglio, ho delle buone sensazioni. Quando combatto, provo sempre fascino per quel che faccio, questo mi dà motivazione per vincere». Che tipo di allenamento stai conducendo? «Siamo in fight week, questa è una settimana del match, si lavora sulle rifiniture tecniche e sulle rifiniture di preparazione tecnica. Abbiamo affrontato un’intensa preparazione, parlo al plurale perché faccio riferimento al mio team atletico e al mio maestro». Hai avuto modo già di incontrare il tuo avversario? «Non lo conosco, ma l’ho visto combattere per capire una tattica per contrastarlo, per combattere al meglio. Mi applico molto al match, quando salgo sul ring, già vedo l’avversario di fronte, in poco tempo valuto qual è la tattica migliore da operare, quindi sono pronto anche a eventuali cambiamenti». In caso di vittoria, a chi la dedicheresti la tua vittoria? «Dedicherei la mia vittoria a mia mamma, perché mi supporta e sopporta da sempre. Credo che mia mamma sia la persona più importante che esista, quindi la vittoria la dedicherò a mia mamma e alla mia famiglia». Dove e quando si terrà il match? «Si terrà in uno dei teatri più importanti d’Europa, al teatro Al Massimo di Palermo, sarà una serata in diretta su Dazn, combatterò verso le 22:30. Il mio avversario è peruviano naturalizzato spagnolo, è imbattuto ed è campione di Spagna». Marco Visconti