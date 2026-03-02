Carceri, riaprono le mense nei 15 istituti della Campania

Da oggi riaprono tutte le mense delle carceri per la polizia penitenziaria delle 15 carceri campani, chiuse nel mese scorso per accertate inadempienze contrattuali da parte della precedente ditta appaltatrice. La sospensione da parte del provveditorato della Campania si rese necessaria per garantire il pieno rispetto degli standard qualitativi, igienico sanitari e contrattuali. Ora risultano completate le procedure necessarie per l’espletamento del servizio che viene sottolineato dall’Uspp “deve essere servizio efficiente, conforme alle disposizioni normative e rispondente alle esigenze del personale di polizia penitenziaria”. Il sindacato Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio “ringrazia il personale di polizia penitenziaria della Regione Campania per il senso di responsabilità dimostrato durante il periodo di sospensione garantendo quotidianamente il servizio all’interno degli istituti penitenziari con alto senso del dovere e mantenendo l’ordine e la sicurezza interna”.