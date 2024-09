Capuano nuovo allenatore del Foggia

Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Foggia al posto di Brambilla, esonerato dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Giugliano. Anche Avellino, Campobasso, Triestina e Ascoli avevano manifestato un certo interesse per l’allenatore salernitano. Il Foggia è quartultimo in classifica nel girone C della Serie C con 5 punti raccolti nelle prime 6 giornate di campionato. Domenica sera è in calendario Avellino-Foggia.