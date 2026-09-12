Capezzano, intitolata piazzetta all’imprenditore Mario Piombino

di Erika Noschese

Un momento di profonda memoria collettiva, di gratitudine sincera e di forte senso di appartenenza ha animato ieri la frazione Capezzano di Pellezzano, dove la comunità si è stretta attorno al ricordo di Mario Piombino, figura chiave della storia civile, imprenditoriale e politica del territorio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra ha infatti promosso la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazzetta allo storico costruttore e consigliere comunale degli anni Settanta, trasformando uno spazio urbano significativo in un simbolo permanente di riconoscimento verso chi ha dedicato energie e passione alla crescita del proprio paese. L’evento ha preso il via alle ore 19 con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Alfonso Gentile, parroco della chiesa di San Bartolomeo Apostolo, davanti a una folla attenta e partecipe. Successivamente si è tenuto il momento istituzionale dello svelamento della targa commemorativa, alla presenza dei familiari, dei rappresentanti delle istituzioni locali e di tantissimi cittadini che hanno voluto essere presenti per tributare il proprio omaggio a don Mario. Il sindaco Francesco Morra ha sottolineato il valore simbolico e morale di un intervento urbanistico che va ben oltre la semplice toponomastica, evidenziando come la decisione dell’esecutivo cittadino risponda a un sentimento diffuso e radicato tra la popolazione. “Sicuramente era un gesto molto atteso, anche perché questo rione, di fatto, veniva già chiamato da tutti Rione Piombino”, ha spiegato il primo cittadino a margine della manifestazione. “L’amministrazione comunale ha voluto ufficializzare con l’intitolazione della piazzetta, dove si trova tra l’altro l’edicola votiva dedicata a San Rocco, la memoria di Mario Piombino, il quale ha edificato questo quartiere ed è stato intensamente impegnato in politica come consigliere comunale negli anni Settanta, distinguendosi anche nel sociale e nella promozione dello sport. Nella frazione di Capezzano, e in particolare al Rione Piombino lungo via Sabato De Vita, il suo ricordo è vivo e legato a gesti di grande generosità, come l’aver messo a disposizione e dedicato dei locali per adibirli a cappella destinata alle celebrazioni delle Sante Messe domenicali. Si è trattato di un contributo fondamentale per far vivere un rione che non deve essere considerato un semplice luogo di passaggio, ma una vera e propria comunità vitale e coesa”. “Ricordare Mario Piombino”, ha proseguito Morra, “significa riconoscere il valore profondo di chi ha dedicato la propria esistenza alla nostra comunità con impegno costante, serietà esemplare e un incrollabile senso civico. L’intitolazione di questa piazzetta rappresenta un gesto che custodisce la sua memoria e la consegna intatta alle nuove generazioni, affinché possa servire da modello di servizio e di amore disinteressato per Pellezzano”. La toccante testimonianza della figlia, Anna Piombino, ha reso la serata ancora più intensa ed emozionante, restituendo il profilo umano e familiare di un uomo capace di lasciare un’impronta indelebile. “Potete immaginare quanto io sia profondamente emozionata in questa serata così bella e carica di significato”, ha dichiarato la signora Piombino davanti ai presenti. “Desidero innanzitutto esprimere, a nome mio e di tutta la mia famiglia, la più sincera e profonda gratitudine al sindaco Francesco Morra e all’intera amministrazione comunale per la grande sensibilità dimostrata nel voler realizzare questo momento. Siamo sinceramente onorati e commossi nel vedere come il ricordo di mio padre possa continuare a vivere nel cuore della gente e nelle strade del paese che ha tanto amato. Mio padre ha sempre considerato il suo lavoro e la sua attività pubblica come un modo per servire la comunità, per costruire opportunità e per creare legami solidi tra le persone. Vedere oggi il suo nome impresso in questo luogo, che già per tutti era spontaneamente legato alla sua figura, rappresenta per noi una gioia immensa e un conforto inestimabile. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante verso il prossimo, sia quando ricopriva ruoli amministrativi sia quando si dedicava alle attività sportive e sociali del quartiere. Per lui non contavano le formalità, ma i fatti concreti e il benessere dei cittadini di Capezzano e di Pellezzano. Sapere che le istituzioni e i concittadini custodiscono con tale affetto il suo operato ci riempie d’orgoglio e ci spinge a mantenere vivi i valori di generosità e dedizione che lui ci ha trasmesso ogni giorno”. La cerimonia si è conclusa tra gli applausi e la commozione dei tanti residenti che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Piombino, testimoniando quanto la memoria storica e il senso di comunità siano valori vivi ed essenziali per il futuro del territorio di Pellezzano.