Capaccio. Tenuta Vannullo, l’esperimento unico

di Oreste Mottola

L’azienda agricola biologica Tenuta Vannulo di Capaccio Paestum (Sa) è tra i beneficiari della tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Psr Campania 14-20. Grazie al contributo ricevuto dalla Regione Campania, l’azienda – specializzata nella produzione di latticini, in particolare mozzarelle, yogurt e budini al latte di bufala – ha acquistato, tra l’altro, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia verde e un liofilizzatore per produrre cioccolato con il latte di bufala, primo esperimento nel suo genere al mondo. Si tratta di investimenti che rappresentano una buona pratica di spesa delle risorse immesse nel Psr Campania dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Attraverso la tipologia 4.1.1 del Psr, l’Amministrazione regionale si prefigge di rimuovere gli elementi di debolezza nella strutturazione delle aziende agricole, incentivando investimenti produttivi volti a migliorarne la redditività e la competitività. In particolare, il sostegno è offerto per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.