Capaccio. Casella primo candidato a sindaco

«Siamo il rinnovamento, siamo l’espressione delle persone libere di Capaccio Paestum». A pronunciare queste parole Giuseppe Casella, imprenditore locale da sempre ttivo nel tessuto economico e sociale della città. Poche parole che, alla fine, non lasciano spazio a dubbi o interpetazioni perchè confermate dal diretto interessato: è lui il primo candidato sindaco a Capaccio Paestum. Un annuncio che arriva a poche ore dallo scioglimento del consiglio comunale. L’imprenditore conferma la volontà di scendere in campo per provare a conquistare la fascia tricolore, con una lista di 32 candidati. «Siamo pronti e chiunque voglia, le nostre porte sono aperte», ha poi aggiunto l’aspirante candidato sindaco lanciando un appello alla partecipazione attiva e al coinvolgimento diretto della cittadinanza. E poi l’attacco all’ormai ex maggioranza Alfieri: «non pensate di ricandidarvi», ha detto facendo riferimento agli impegni disattesi.