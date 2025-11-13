Il cardinale Parolin a Pontecagnano

PONTECAGNANO – Un pomeriggio di intensa spiritualità ha visto la città di Pontecagnano e la Comunità dell’Immacolata raccogliersi in un abbraccio di fede in occasione della visita del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. L’incontro, accolto con profonda partecipazione e sincera devozione, ha rappresentato per tutti un segno di comunione e di rinnovata speranza. L’arrivo del Cardinale è stato accompagnato da un clima di grande entusiasmo: fedeli, famiglie, sacerdoti e i giovani del Seminario di Pontecagnano hanno voluto condividere insieme questo momento di grazia, testimonianza viva di una comunità unita e attenta alla voce della Chiesa. Durante la preghiera comunitaria, culminata nella solenne benedizione impartita dal Cardinale Parolin, si è respirata una profonda atmosfera di raccoglimento. Parole di riconoscenza sono giunte da S.E. Mons. Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare, che ha sottolineato come la presenza del Cardinale sia un forte incoraggiamento a vivere la fede nella fraternità e nel servizio reciproco. Nel suo intervento, don Antonio Pisani ha presentato con emozione il progetto della nuova biblioteca della Comunità dell’Immacolata, spiegando che nasce “con l’obiettivo di ricomporre la frattura tra Vangelo e cultura”, riprendendo l’invito del Cardinale Parolin a favorire un dialogo costruttivo tra fede e pensiero. Un messaggio chiaro, quello del Cardinale, che invita la comunità a essere ponte tra spiritualità e cultura, tra tradizione e contemporaneità, per rendere sempre più viva la testimonianza cristiana. La visita del Segretario di Stato Vaticano resterà impressa nella memoria dei fedeli come un momento di autentica fede e di comunione, un’esperienza che ha rafforzato il legame della città con la Chiesa universale. Sotto lo sguardo materno di Maria Immacolata, Pontecagnano si è mostrata ancora una volta come una comunità viva, accogliente e pronta a camminare insieme nel segno del Vangelo.