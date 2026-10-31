Camionista e automobilista a giudizio per omicidio stradale

Cava de’ Tirreni/Nocera Inferiore. A giudizio abbreviato con l’accusa di omicidio stradale per la morte di una 68enne davanti al gup Claudia Masucci del tribunale di Nocera Inferiore tra qualche giorno. Si tratta di un camionista nocerino e un automobilista di Castel San Giorgio. La famiglia della sfortunata donna invece è assistita da Rino Carrara. Stando alla ricostruzione del pm il primo non avrebbe adottato la dovuta prudenza, non accorgendosi della donna che attraversava la strada e che, alla vista del furgone, alzò una mano per segnalare la sua presenza e completare l’attraversamento. Il secondo imputato è un 66enne che quel giorno guidava la Fiat Panda che poco dopo schiacciò con la propria auto il corpo della vittima. La donna morì in ospedale a Salerno poco dopo il trasferimento a causa delle gravi lesioni interne riportate nell’investimento avvenuto nella frazione di Cava de’ Tirreni. L’incidente avvenne in via Aniello Salsano, lungo la carreggiata che porta verso l’Istituto Comprensivo Statale San Nicola, nei pressi di una nota edicola della zona. Subito erano apparse molto serie le condizioni della donna che era stata trasportata, in stato di coscienza, all’ospedale di Salerno. Secondo le testimonianze di chi si trovava sul luogo nel momento dell’incidente- fatte proprie dalla pubblica accusa-la signora si apprestava ad attraversare e la donna aveva segnalato con un braccio alzato il suo movimento al camion che stava risalendo lungo la via, ma non l’avrebbe vista e aveva proseguito la sua corsa, impattandola col lato anteriore sinistro del mezzo. Apicella aveva perso l’equilibrio ed era finita per terra, mentre il mezzo pesante aveva proseguito lungo la strada, procurandole diverse e serie ferite. L’automobilista invece senza la dovuta prudenza non si sarebbe accorto della presenza della donna riversa al suolo e proseguì la marcia, schiacciando il corpo e provocando alla stessa lesioni al torace e fratture di vario tipo. Entrambi compariranno davanti al gup Masucci del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere dell’accusa di omicidio stradale