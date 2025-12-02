Calenda contro Fico sostenuto da Renzi, sarebbe un centralinista - Le Cronache Attualità
Scafati allagata, il Pd all’attacco
Al presidente del CUS Salerno Lentini la Stella d’Oro
Autonomia, Calderoli: ha scoperchiato vaso Pandora
  • Dicembre 3, 2025
  • 0
  • 90
  • 1 Min Read
Calenda contro Fico sostenuto da Renzi, sarebbe un centralinista

Carlo Calenda, parlando agli studenti del Politecnico di Torino, ha attaccato l’appoggio di Matteo Renzi a Roberto Fico eletto presidente della Regione Campania, prendendo le distanze in modo netto dall’ex presidente della Camera. “Non daro’ mai il mio voto a Roberto Fico”, ha detto Calenda. “Se in questo Paese esistesse il merito Fico sarebbe un centralinista”

