Calenda contro Fico sostenuto da Renzi, sarebbe un centralinista

Carlo Calenda, parlando agli studenti del Politecnico di Torino, ha attaccato l’appoggio di Matteo Renzi a Roberto Fico eletto presidente della Regione Campania, prendendo le distanze in modo netto dall’ex presidente della Camera. “Non daro’ mai il mio voto a Roberto Fico”, ha detto Calenda. “Se in questo Paese esistesse il merito Fico sarebbe un centralinista”
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco