Cadavere in via Clark, la verità dall’autopsia
Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera
Il saluto dell’Olimpia Milano: “Proteggeremo ciò che Armani ha costruito”
Cadavere in via Clark, la verità dall'autopsia

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Cadavere in via Clark, la verità dall’autopsia

  

La Procura di Salerno ha sequestrato il cadavere trovato nella tarda serata di ieri in via Clark, zona orientale della città.

Alcuni passanti hanno notato un corpo a bordo strada: scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Questura, che conducono le indagini.

La salma è stata identificata: si tratta di un 51enne che esercita l’attività di parcheggiatore abusivo a poca distanza. La vittima indossava solo gli slip.

Per la polizia quasi certamente la morte non sarebbe avvenuta per cause violente: in ogni caso, per chiarire ogni dubbio, la Procura di Salerno ha disposto l’autopsia.

