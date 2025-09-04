Armani, il ricordo di Giancarlo Giammetti: "Persona incredibile, per me e Valentino mai un rivale" - Le Cronache
Armani, il ricordo di Giancarlo Giammetti: “Persona incredibile, per me e Valentino mai un rivale”
Cadavere in via Clark, la verità dall’autopsia
Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera
Il saluto dell’Olimpia Milano: “Proteggeremo ciò che Armani ha costruito”
Ultim'ora Nazionale

  • Settembre 4, 2025
(Adnkronos) – "Sono molto toccato, molto commosso. Giorgio Armani è stato sempre un amico di Valentino e mio da 50 anni. Una persona che al di là delle sue incredibili abilità per avere rivoluzionato il mondo della moda, e non solo per gli abiti, era una persona generosa, mai l'abbiamo considerato un rivale nel lavoro ed è sempre stato una persona molto più vicina di un amico". A parlare, con voce commossa, all'Adnkronos è Giancarlo Giammetti, imprenditore della moda, socio d'affari e compagno per molti anni dello stilista Valentino, commentando a caldo la scomparsa di Giorgio Armani, venuto a mancare oggi all'età di 91 anni. "Era una cosa che un po' ci si aspettava perché era scomparso dalla circolazione, purtroppo, ma sono comunque estremamente addolorato", spiega Giammetti. Che sceglie un'immagine particolare con cui vuole ricordare lo stilista: "Lo ricorderò come una 'rottura di scatole' per i suoi dipendenti e i suoi collaboratori -dice sorridendo- perché aveva la caratteristica che entrava in ogni minimo dettaglio. Questo lo dico perché l'ho visto tante volte con i miei occhi: abbiamo sfilato tante volte insieme e vedevo la differenza con Valentino, che non girava intorno ad un abito come faceva lui. Lui invece stava lì, girava intorno, guardava, toccava i tessuti. Questa è l'immagine con la quale lo vorrei ricordare e lasciare di lui".  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

