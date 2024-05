Busitalia cerca autisti per le province di Salerno e Napoli

Basta un diploma di scuola superiore, la patente tipo D e una certificazione di conducente per partecipare all’annuncio di Busitalia Campania per autisti. L’obiettivo dell’azienda è quello di rafforzare la platea dei conducenti. A fine selezione pronto un contratto, anche a tempo indeterminato. L’annuncio è di Ferrovie dello Stato: “Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Autisti da inserire in Busitalia Campania S.p.A., nella provincia di Salerno e nella provincia di Napoli. Sostenibilità ambientale, innovazione e sicurezza, personalizzazione dei servizi e sviluppo digitale, nonché integrazione sono alcuni degli elementi che contraddistinguono la mission di Busitalia Campania S.p.A.. Se vuoi contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese e migliorare i servizi offerti, siamo l’azienda che fa per te. Requisiti richiesti: Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, Patente D e Carta di Qualificazione del Conducente – persone. Sarà considerato requisito preferenziale la residenza in Campania”. Le sedi di lavoro, Salerno e provincia, Napoli e provincia. Le tipologie contrattuali previste sono determinate sulla base delle candidature, quindi contratti di lavoro sia full-time che part-time, a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. È possibile candidarsi entro il 24/05/2024. Sul sito https://fscareers.gruppofs.it/ tutte le informazioni per partecipare all’annuncio. gc